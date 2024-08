video suggerito

Annalisa: “Dieci anni fa vivevo nello sconforto, ma non ho mai mollato. La mia sfida comincia adesso” Annalisa si racconta a Vanity Fair ripescando ricordi del passato, arrivando al presente: “La sfida è mantenere il successo” ha raccontato la cantante che ad ottobre si allontanerà dalle luci dei riflettori per tornare a scrivere. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Gaia Martino

244 CONDIVISIONI condividi chiudi

Annalisa in una lunga intervista a Vanity Fair ha parlato del suo successo, della hit con Tananai, Storie brevi, e dei suoi desideri. "È più difficile tenerselo, il successo, che raggiungerlo. La sfida comincia adesso" ha rivelato. La celebre cantante ha anticipato che ad ottobre si allontanerà per un po' dalle luci dei riflettori per tornare a scrivere: "Mi piacerebbe tornare nel paesino di 5mila abitanti dove sono cresciuta".

Le parole di Annalisa

La pop star che ha sfornato numerosi "tormentoni", ha confessato di soffrire questo termine "che sminuisce le canzoni estive": "Per me sono come le altre, se hanno una bella melodia, un bel testo e il resto, funzionano, al di là della stagione. Le hit, già dal nome, rompono muri, colpiscono". L'ultima hit è con Tananai, Storie brevi, la cui idea è partita dal collega: "Mi ha tirato dentro lui, con cui condivido lo stesso team, composto da Davide Simonetta e Paolo Antonacci. In studio, grossomodo, siamo sempre noi tre. Stavolta l'idea è partita da loro, io sono entrata in fase di scrittura sulle mie parti". Ha raccontato di condividere con il cantante un rapporto di amicizia: "Siamo proprio amici. Quando ci vediamo in contesti non professionali, non parliamo di lavoro. C'è spazio, ecco, per amicizie vere: vanno coltivate".

Tra le amicizie instaurate nel corso della carriera, anche quelle con tante donne, come Elisa e Giorgia, ospiti del suo concerto Tutti in Arena che andrà in onda a settembre su Canale5, in prima serata, che definisce "delle vere e proprie maestre che mi hanno insegnato tanto": "Per loro è stato più difficile di quanto lo sia oggi per me, e il mio privilegio è merito loro".

Leggi anche Rapinatore si rompe il femore durante la rapina in garage e chiede risarcimento alla vittima

Il successo dopo i momenti di sconforto

Annalisa commentando il suo successo, ha detto la sua riguardo la conquista del proprio "spazio" nel panorama musicale. Al giorno d'oggi è "difficilissimo prendersi degli spazi, avere credibilità in ciò che si fa, al contrario degli artisti uomini, per cui è più semplice. Forse per pregiudizi, forse perché hanno cominciato prima, non so. So che sono stati fatti tanti passi avanti, altri li stiamo facendo ora, altri ancora, spero, le faranno le generazioni dopo di noi", le parole. Proprio per questo motivo si augura di poter lasciare "un mondo della musica migliore" alle ragazze che verranno. La chiave del suo successo? La pazienza. La cantante ha confessato che "il duro lavoro paga. Magari non immediatamente, ma paga. Non c'è da mollare un centimetro. Me lo dicevo quando le cose non andavano bene, dieci anni fa. Ovviamente avevo momenti di sconforto, di crisi… ma erano giornate no, non periodo".

"In autunno mi allontano dai riflettori"

Annalisa ha dichiarato di volersi allontanare dalle luci dei riflettori per tornare a scrivere, "Ma poi si ricomincia, presto. Ho molta voglia: voglio rifiatare, non fermarmi" ha confessato aggiungendo il suo desiderio, quelli di potersi godere un po' di più gli affetti. "Loro ci sono sempre, a partire dai miei genitori e mio marito, che quando possono vengono ai concerti" ha raccontato. Tra i suoi sogni anche quello di poter tornare nel suo paesino, Carcare, a vivere per qualche giorno la sua vecchia vita: "Mi piacerebbe tornare più spesso a Carcare, il paesino di 5mila abitanti dove sono cresciuta, per vedere i miei amici storici. Ogni volta è bello: siamo legati, lì sono solo "Annalisa" e basta, faccio cose di tutti i giorni, come andare al bar e fare aperitivo con loro, andare a prendere il caffè vestita male, in totale serenità… a nessuno, lì, frega niente di me, ed è appagante".