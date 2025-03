video suggerito

Dramma della solitudine a Torino, 86enne trovata morta in casa: il decesso risalirebbe a 10 giorni fa Era morta da dieci giorni ma il suo corpo è stato rinvenuto solo ieri, domenica 30 marzo, nella sua abitazione. Ancora un dramma della solitudine, questa volta a Torino, nel quartiere Santa Rita, dove viveva la donna deceduta. Aveva 86 anni. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

A cura di Eleonora Panseri

Era morta da dieci giorni ma il suo corpo è stato rinvenuto solo ieri, domenica 30 marzo, nella sua abitazione. Ancora un dramma della solitudine, questa volta a Torino, nel quartiere Santa Rita, dove viveva la donna deceduta. Aveva 86 anni.

Secondo quanto è stato ricostruito, l'allarme è stato lanciato nella mattinata da qualcuno, non meglio identificato, che ha notato l'assenza dell'anziana e ha deciso di avvertire le autorità.

Sul posto sono immediatamente intervenuti il personale sanitario del 118, le volanti della polizia e il medico legale che ha accertato che la donna è morta per cause naturali, ma che il decesso sarebbe appunto avvenuto circa dieci giorni fa.

A febbraio un uomo di 85 anni è stato trovato morto nel suo appartamento nello stesso quartiere. Si chiamava Andrea Greppi e abitava solo al quinto piano di un palazzo situato in via Boston. A dare l’allarme erano stati i vicini di casa che non lo vedevano da circa una settimana.

A giugno 2023 invece il corpo di un'82enne, Giovanni G., era stato trovato in avanzato stato di decomposizione nel suo appartamento al primo piano di una palazzina di via Verzuolo, a Torino.

Secondo i dati presentati alcuni giorni fa a Palazzo Civico, durante una conferenza organizzata dai Moderati di Mimmo Portas sugli effetti dell’isolamento sulla salute, un torinese su quattro vive in solitudine. Sono soprattutto le donne a vivere sole.

A Torino i residenti, compresi coloro con cittadinanza straniera, sono 890.973. Di questi, 115.610 donne e 101.450 uomini vivono da soli. Come già anticipato, questo significa uno su quattro.

Come si legge sul quotidiano torinese La Stampa, che ha seguito la conferenza, un legame sociale scarso o insufficiente è talvolta associato a un aumento del rischio di patologie, tra cui una crescita del 29% del rischio di malattie cardiache e del 32% del rischio di ictus.