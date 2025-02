Dramma della solitudine a Torino, 85enne morto in casa da una settimana: l’allarme lanciato dai vicini

video suggerito

A cura di Eleonora Panseri

Immagine di repertorio

I vicini non lo avevano più visto uscire di casa per circa una settimana e, dopo aver tentato di avere risposte suonando al citofono, hanno deciso di lanciare l'allarme. Così un anziano di 85 anni è stato trovato morto nel suo appartamento nel quartiere Santa Rita, a Torino.

La vittima si chiamava Andrea Greppi e abitava sola al quinto piano di un palazzo situato in via Boston, al numero 76. Stando a quanto emerge, si tratterebbe dell'ennesimo dramma della solitudine.

Appena i vicini di casa, insospettiti dal prolungato silenzio dell'uomo, hanno richiesto un intervento da parte delle forze dell'ordine, sul posto sono intervenuti Polizia, Vigili del fuoco e sanitari della Croce Verde.

Gli operatori non hanno potuto fare nulla per l'85enne, se non constatarne il decesso. L'ipotesi più accreditata al momento è che Greppi sia morto per cause naturali. Non risulterebbero infatti segni di violenza o altri elementi sospetti.

Il caso odierno si aggiunge, purtroppo, a numerosi altri che riguardano anziani che vivono in solitudine, senza che nessuno si accorga della loro assenza fino a numerosi giorni dopo il decesso.

Il 25 dicembre 2024, per esempio, il corpo di una donna di 75 anni era stato trovato senza vita nel suo appartamento in piazza Leoni, a Palermo.

La tragica scoperta era avvenuta dopo l’allarme lanciato ancora una volta dai vicini di casa, che, preoccupati per l’assenza della donna e per il silenzio che proveniva dalla sua abitazione, avevano deciso di chiedere l’intervento dei soccorsi.

Il giorno successivo, il 26 dicembre, un uomo di 75 anni è stato trovato morto nella sua casa a Pozzuoli. L'uomo per diversi giorni non aveva più risposto al telefono a parenti e vicini di casa. A richiedere l'intervento dei soccorsi era stata una donna che se ne prendeva cura e che si era allarmata non avendolo più sentito.