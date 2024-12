video suggerito

Pozzuoli, uomo di 75 anni trovato morto in casa: pompieri e carabinieri sfondano la porta L’uomo non rispondeva al telefono e al campanello, ritrovato senza vita in casa in prima traversa di via Virgilio ad Arco Felice. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

Immagine di repertorio

Un uomo di 75 anni è stato ritrovato morto nella sua casa a Pozzuoli. L'anziano da alcuni giorni non dava più segni a vicini e parenti. L'amara scoperta è avvenuta nella giornata di oggi, 26 dicembre, attorno alle ore 13, a quanto apprende Fanpage.it. I vigili del fuoco e i carabinieri sono intervenuti in prima traversa di via Virgilio, con la squadra 5/ b dei pompieri del distaccamento di Monteruscello, nella zona di Arco Felice, in provincia di Napoli. Quando hanno bussato alla porta e hanno capito che non c'erano segni dall'altro lato, i soccorsi sono entrati all'interno dell'appartamento, dove purtroppo hanno trovato il 75enne senza vita.

Uomo di 75 anni trovato morto ad Arco Felice

L'ipotesi è che possa essere deceduto a seguito di un malore negli scorsi giorni. L'uomo già da alcuni giorni non rispondeva più al telefono e ai vicini di casa. L'allarme sarebbe stato lanciato da una donna che se ne prendeva cura e che si era allarmata non avendolo più sentito. Sul posto è arrivato anche il medico legale nominato dalla Procura della Repubblica di Napoli, il quale da un primo esame clinico esterno, avrebbe escluso l'ipotesi di morte violenta. L'uomo potrebbe essere deceduto per cause naturali o a seguito di un malore nelle scorse ore.

Le indagini dei carabinieri

Quando i carabinieri sono entrati nell'appartamento, hanno trovato, infatti, il corpo dell'uomo adagiato sul letto in camera. Le indagini sono affidate ai carabinieri del reparto radiomobile della Compagnia carabinieri di Pozzuoli. Non è escluso che possano essere eseguiti ulteriori accertamenti per poter chiarire l'esatta dinamica di quanto avvenuto.