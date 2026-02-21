Musica e Cultura
Festival di Sanremo 2026

Ancora una volta Morgan mortifica un collega a Sanremo: dopo Bugo tocca a Chiello

Morgan non salirà sul palco del Festival di Sanremo 2026 assieme a Chiello nella serata delle cover perché avrebbe penalizzato il collega. Un’altra prova di modestia dal cantante dei Bluvertigo.
Ancora una volta Morgan non perde occasione per esprimere la sua modestia, mortificando un artista che gli aveva chiesto di accompagnarlo sul palco del Festival di Sanremo 2026. Il leader dei Bluvertigo, infatti, avrebbe dovuto duettare con Chiello nella serata delle cover di venerdì 27 febbraio. Insieme i due avrebbero dovuto interpretare un brano cult della musica italiana, "Mi sono innamorato di te", ma, una settimana prima di quella serata, Morgan ha fatto sapere che non salirà sul palco con l'ex Fsk Satellite, ma lo seguirà dal backstage, offrendogli un supporto tecnico. Una spiegazione che poteva anche bastare. Invece il cantante ha voluto strafare.

Morgan, infatti, aveva spiegato che quella canzone aveva bisogno di una sola voce: "È un pezzo estremamente intimo che ha bisogno di un’unica voce, di un’unica anima, di un solo cuore. Per questo la mia presenza non sarà in scena, lasciando che sul palco si esprima pienamente il talento di Chiello". Insomma, per un attimo aveva puntato l'occhio su quello che avrebbe dovuto essere il suo partner, tornando a calcare il palco dell'Ariston dopo il famoso "caso Bugo", quando il cantante modificò le parole della loro canzone "Sincero", con quelli che sono ormai versi noti come ""Le brutte intenzioni, la maleducazione".

Ma Morgan ha scelto di non fermarsi e di dare ulteriori spiegazioni, questa volta mortificando Chiello, sottolineando come non fosse all'altezza di condividere il palco con lui perché la sua presenza lo avrebbe penalizzato: "Dopo aver fatto le prove era evidente che non fosse un bene per il ragazzo. Supportare un artista significa metterlo in scena e valorizzarlo, non oscurarlo. E io non ho necessità di apparire a tutti i costi, quel palco è per dimostrare il suo talento. Il confronto lo penalizzava, lui stesso è stato il primo ad accorgersene e ha apprezzato il mio gesto". Non ha necessità di apparire, ma c'era bisogno di spiegare quanto lui fosse troppo bravo per salire su quel palco con un artista che avrebbe retto il confronto.

Alla fine, quindi, Morgan non sarà sul palco dell'Ariston per una sua scelta, evidentemente e stando a quello che ha scritto. Non per una scelta di Carlo Conti o della Rai che aveva ritenuto che non ci fossero problemi nonostante l'accusa di stalking e diffamazione aggravata per cui Morgan è ancora impegnato in Tribunale. Il cantante, infatti, è stato accusato da Angelica Schiatti e lo scorso dicembre ha dovuto risarcire con 100 mila euro la cantautrice che, però, non ha ritirato la querela. Il processo, intanto, è stato sospeso dopo che il Tribunale di Lecco ha accolto l’eccezione di legittimità presentata dagli avvocati della difesa. A Fanpage Schiatti aveva dichiarato che quella decisione era "un passo indietro per tutte le donne".

Francesco Raiola
