Morgan e la rinuncia al palco di Sanremo: “Il confronto penalizzava Chiello, lui stesso se n’è accorto”

Morgan spiega sui social perché ha rinunciato al palco di Sanremo con Chiello: “Il confronto lo penalizzava”. Il musicista si racconta nelle storie Instagram dopo la notizia dell’assenza.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Festival di Sanremo 2026 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

A pochi giorni dall'inizio del Festival di Sanremo 2026, arriva una variazione nella scaletta della serata delle cover: Morgan non salirà sul palco dell'Ariston per il duetto con Chiello. Dopo l'annuncio ufficiale e la precisazione stessa di Morgan che ha specificato di preferire di voler stare dietro le quinte, l'artista di Monza spiega ancora una volta sui social la decisione presa insieme all'artista.

La nota ufficiale e il sostituto al pianoforte

La notizia dell'assenza fisica di Marco Castoldi era stata anticipata dall'ufficio stampa del cantante con una nota d'agenzia. Ad accompagnare Chiello al pianoforte sarà Saverio Cigarini, mentre Fausto Cigarini dirigerà l'orchestra, curando l'arrangiamento del brano scelto per la serata: "Mi sono innamorato di te" di Luigi Tenco. In un primo chiarimento sui social, Morgan aveva inquadrato la sua scelta in termini artistici: "Amo profondamente il brano che Chiello ha scelto e so che è un pezzo estremamente intimo che ha bisogno di un'unica voce, di un'unica anima, di un solo cuore. Per questo la mia presenza non sarà in scena, lasciando che sul palco si esprima pienamente il talento di Chiello." Una dichiarazione composta, quasi elegante. Ma poi è arrivata la storia Instagram.

"Il confronto lo penalizzava": la versione senza filtri

Nelle storie, Morgan scende dai toni ufficiali e parla più direttamente: "Per chi non ha capito la decisione di non apparire sul palco di Sanremo: dopo aver fatto le prove era evidente che non fosse un bene per il ragazzo. Supportare un artista significa metterlo in scena e valorizzarlo, non oscurarlo."

Insomma, a pochi giorni dall'apertura dall'inizio del Festival di Sanremo 2026, abbiamo già la prima defezione e il primo caso che però, almeno stando a quanto dichiarato Morgan, sembrerebbe chiuso.