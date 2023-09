Allende, Galimberti e Baricco: Feltrinelli presenta libri, librerie e la nuova campagna di comunicazione La Fondazione Feltrinelli ha presentato le novità editoriali e non solo di questa stagione 2023-2024.

A cura di Redazione Cultura

Feltrinelli ha presentato le novità di quest'anno, tra campagne di comunicazione, nuovi autori e librerie, con un claim a legare il tutto. "Leggere insegna a leggere" infatti è il tema della prima campagna di comunicazione firmata dallo storico marchio editoriale che nella nota stampa spiega che l'idea creativa che ha spinto la campagna è: "I libri al centro delle trasformazioni del contemporaneo. I libri come lenti indagatrici per leggere il presente e costruire il futuro". Per presentarlo Feltrinelli ha organizzato una serata speciale in cui sono intervenuti, tra gli altri Umberto Galimberti, Alessio Boni e, i collegamento, anche Isabel Allende.

Per la presentazione della campagna sono stati usati altrettanti titoli del catalogo dell'editore, ognuno dei quali serviva a tracciare un percorso e sottolineare un tema, con una nuova grafica ad hoc: c'era l'Odissea di Omero per raccontare il faticoso viaggio delle coppie omogenitoriali in Italia, “Cecità” di Josè Saramago come metafora della nostra disattenzione nei confronti dell’ambiente, "Gli sdraiati" di Michele Serra a sovvertire il pensiero comune sull’indolenza dei giovani, mentre “Piccole donne crescono” di Louisa May Alcott è stato preso a esempio per interrogarsi sulla presenza onnipervasiva della tecnologia nella crescita delle nuove generazioni, Umano, troppo umano di Friedrich Nietzsche, infine, è servito a raccontare il tema dell’intelligenza artificiale.

Sul palco, prima della presentazione sono stati presentati in anteprima alcuni degli autori e dei titoli che saranno pubblicati prossimamente, da "Abel", il western metafisico di Alessandro Baricco che uscirà a novembre, a cui è stato dedicato il reading di Alessio Boni, a "L’etica del viandante" di Umberto Galimberti che lo ha presentato con un breve excursus/lezione fino a "Il vento conosce il mio nome" di Isabel Allende, entrambi in uscita a settembre. Infine è stato presentato “Ingemaus”, di Marco Meier, dedicato a Inge Feltrinelli. Oltre ai libri sono state presentate le (ri)aperture delle librerie di Napoli, Venezia e Lucca oltre ai nuovi progetti, come la nascita di Feltrinelli Gramma, la presentazione di Italian Tabloid, la collana true crime con cui viene rilanciato il marchio Sem, i nuovi progetti Marsilio Arte e la nuova Antologia di Poesia Universale di Crocetti.

La chiusura della serata è stata quella dei nuovi libri pubblicati dalla Fondazione, ovvero "Cile un popolo in movimento", a cura della sottosegretaria agli esteri cilena Gloria de La Fuente e del professore Juan Pablo Luna, “Donna Faber. Lavori maschili, sex – sismo e forme di r-esistenza”, della sociologa Emanuela Abbatecola, "Il Genere preso sul serio” della sociologa australiana Raewin Connell e infine,” Pushed Back! Guerre, povertà e migrazioni nelle inchieste del Premio Inge Feltrinelli" che racchiude le inchieste del Premio di cui è stata annunciata la seconda edizione.