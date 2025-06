Alfa realizza un sogno, incontra Ed Sheeran e suonano The A Team: “È grazie a lui che ho iniziato a fare musica” Alfa ha realizzato il sogno non solo di incontrare Ed Sheeran ma anche di suonare con lui The A Team, canzone da cui, spiega a Fanpage “tutto è cominciato”. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

A cura di Francesco Raiola

9 CONDIVISIONI condividi chiudi

Alfa e Ed Sheeran

Prima Manu Chao e adesso Ed Sheeran, Alfa non si ferma più. Solo pochi anni fa, probabilmente, il cantautore non avrebbe mai potuto immaginare di vivere quello che ha vissuto in questi anni: prima la viralità di una canzone, poi di seguito la partecipazione al Festival di Sanremo, il duetto sempre all'Ariston con Roberto Vecchioni, essere primo in classifica FIMI e in radio, rifare una brano come Me gustas tu assieme a Manu Chao (parliamo di A me mi piace), tutti traguardi enormi, soprattutto per un artista giovane come lui. Ma siamo abbastanza certi che, soprattutto, non avrebbe mai immaginato di trovarsi a suonare e cantare per strada con Ed Sheeran The A Team. Se c'è un artista che Andrea De Filippi – vero nome dell'artista genovese – cita perennemente nelle interviste come sua ispirazione principale, quello è senza dubbio l'artista inglese, una delle più grandi popstar contemporanee.

Le parole di Alfa a Fanpage

Oggi Alfa ha pubblicato proprio un video in cui lo si vede duettare assieme a Ed Sheeran – che questa sera sarà protagonista di un concerto allo stadio Olimpico di Roma – proprio quella canzone da cui tutto è cominciato, come Alfa ha detto a Fanpage.it: "ED è letteralmente il motivo per cui ho iniziato a fare musica. Avevo 10 anni quando ho visto per la prima volta il video musicale di The A Team, ed è da lì che tutto è cominciato: ho preso in mano una chitarra e ho iniziato a suonare proprio quel brano – ha detto in una dichiarazione a Fanpage -. Per me è come chiudere un cerchio. Lui è un artista incredibile, completo, ma allo stesso tempo una persona semplicissima. Abbiamo parlato di musica ed è stato davvero emozionante. Sono profondamente grato di averlo incontrato".

Il rapporto tra Alfa e Ed Sheeran

E non è un caso che da quando ha cominciato la sua carriera spesso Alfa è stato paragonato proprio all'autore di hit come Shape of you, Perfect e Photograph. In un articolo in cui analizzava A me mi piace, qui su Fanpage, Federico Pucci spiegava: "Paragonato tante volte a Ed Sheeran per aver sintetizzato allo stesso modo una gavetta di rap freestyle e un gusto metrico hip-hop con un gran fiuto melodico (o forse solo per una somiglianza esteriore, vai a sapere come nascono certi paragoni) qui davvero Alfa lavora in un modo che renderebbe fiera la popstar inglese: lavorando sulla traccia come fosse una jam, partendo dall’originale per remixare ‘live' tutti gli elementi di partenza, scovare un pertugio libero e lì incastonare il primo mattone di una costruzione originale.