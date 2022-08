Ai Weiwei a Venezia con la più grande opera sospesa in vetro di Murano al mondo: “Il tema è la morte” Arriva a Venezia una mostra dell’artista cinese Ai Weiwei in cui è esposta anche La Commedia umana, l’opera in vetro di Murano più grande al mondo.

Parte oggi, 28 agosto e termina il 27 ottobre, a Venezia la mostra di Ai Weiwei "La Commedia Umana – Memento Mori", in cui esplora il rapporto tra uomo e natura, la spiritualità e le continue suggestioni del mondo contemporaneo. L'artista cinese porta in laguna, per la precisione nella suggestiva cornice della Basilica di San Giorgio Maggiore, una personale in cui ad alcuni vecchi lavori in legno e porcellana si affianca un progetto nuovo che ha il fulcro proprio a Murano: sono una nuova serie di opere in vetro tra cui anche la più grande scultura sospesa mai realizzata in vetro di Murano.

L'opera centrale sarà proprio La commedia umana, ovvero una struttura larga oltre sei metri e alta di quasi nove metri – il che la rende la più grande scultura sospesa in vetro di Murano mai realizzata – composta da 2000 pezzi di vetro neri lavorati a mano dai maestri dai maestri di Berengo Studio a Murano: "Il tema dello spettacolo è la morte. Il lampadario è composto da scheletri e ossa di esseri umani, animali e animali mistici. Riguarda anche l'umanità -, dice l'artista in un'intervista a The Art Newspaper -. La morte è sempre lì ad accompagnarci. Ma non ci piace riconoscerlo, tendiamo a pensarlo come qualcosa che accade ad altre persone".

L'opera, si legge nella nota stampa è "riflessione sul rapporto alienante tra l'uomo e il mondo naturale, un messaggio che risuona forte nel fragile ecosistema della laguna veneziana". la Commedia umana è accompagnata da otto opere in vetro inedite tra cui tra cui Brainless Figure in Glass, ovvero "un autoritratto concepito attraverso moderne tecnologie e la scultura manuale" e Glass Root "che si rifà alla lavorazione del legno dell'artista dopo la scoperta di resti di deforestazione e cause naturali in Brasile nel 2017" a cui si aggiungono, tra le altre due opere Lego con cui l'artista cinese aveva già lavorato in passato.