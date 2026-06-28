Geolier riprende la security che aveva preso a calci un fan: “State calmi, più di una foto non mi chiedono”

Geolier ha spento sul nascere alcune polemiche su un video in cui si vedeva la security del concerto al Maradona cacciare con violenza dal palco un fan. Il rapper ha chiesto calma e rassicurato tutti sulla tranquillità dei suoi fan: “Al massimo vogliono una foto”.

Sui social hanno cominciato a girare alcuni video in cui la security del concerto di Geolier ha cacciato dal palco un fan che era salito per un po' di gloria. Nel video si vede il ragazzo correre inseguito da un uomo della sicurezza e poi placcato da un altro che lo fanno scendere a calci e pugni, inseguendolo anche mentre è giù dal palco. Si sentono altri ragazzi del pubblico chiedere di smetterla di infierire. Nella foga di un concerto con 50 mila persone capita che i fan cerchino di raggiungere il proprio artista preferito o un po' di "gloria", ma le risposte di chi è adibito alla sicurezza a volte è "troppo zelante" e basta un attimo per eccedere nella risposta.

A calmare gli animi, però, ci ha pensato lo stesso Geolier. In un altro video, infatti, si vede il rapper napoletano, protagonista di tre concerti allo stadio Maradona completamente sold out, salire sul palco e chiedere alla sicurezza di calmarsi. Avvertito di quanto avvenuto poco prima – o testimone in prima persona -, evidentemente il cantante ha cercato di far capire che la passione dei propri fan va accompagnata o, almeno, spenta senza troppi eccessi. Rivolto alla sicurezza ha detto: "State calmi che questi ragazzi più di una foto non mi chiedono. È tutto apposto, ci vogliono tutti quanti bene".

Il primo giorno, inoltre, Geolier aveva interrotto il concerto per qualche istante, proprio per far salire sul palco un giovane fan che voleva un selfie con lui. In una lunga intervista a Esse Magazine, inoltre, Geolier aveva parlato proprio del proprio rapporto con la sicurezza a Napoli e di come non girasse mai con i bodyguard, come fanno altri rapper: "Girare con la sicurezza a Napoli? La mia città è la mia sicurezza. Posso uscire con qualsiasi cosa addosso – ha detto ad Antonio Dikele Di Stefano che lo intervistava -. Ma poi le persone a Napoli cosa penserebbero di me senza contare quello che dico nelle canzoni… dico quel poco e poi giro con la sicurezza? Io ho tutta Napoli che mi fa da bodyguard".