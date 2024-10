video suggerito

Adele è sorda da un orecchio a causa di un batterio: “La cosa più dolorosa che mi sia mai capitata” Lo scorso weekend Adele ha rivelato di avere un problema da mesi di udito all’orecchio sinistro: “È la cosa più dolorosa che mi sia mai capitata. È stata peggio del parto”. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Vincenzo Nasto

Adele, via Kevin Mazur/Getty Images

Adele, lo scorso weekend, ha vissuto momenti di forte emozione durante il suo live al The Colosseum At Caesars Palace in Las Vegas. Infatti, ormai a suo agio nei panni di stella da residency a Las Vegas, ha ricevuto una sorpresa tra il pubblico. Infatti, mentre si allontanava dal palco per poter cantare in mezzo al suo pubblico, si è subito commossa alla vista di Celine Dion, seduta nella platea. A sorprendere il pubblico però, questa volta non con una sua esibizione, è stata la stessa Adele, che ha confessato un problema che si porta dietro da mesi, dalla sua residency a Monaco, che ha sancito anche la lunga pausa dai concerti nel continente europeo per la cantante britannica.

Adele sull'infezione all'orecchio: "È stata peggio del parto"

Infatti, sul palco, Adele ha rivelato di aver perso l'udito dall'orecchio sinistro a causa di una dolorosa infezione: un'otite che non sarebbe stata curata al meglio nei primi momenti e che avrebbe portato la cantante a dolori ben più gravi nelle settimane successive. Come riporta il Mail Online, Adele ha riferito: "Ho un'infezione all'orecchio, che è piuttosto grave. Non ne ho mai avuta una prima. È la cosa più dolorosa che mi sia mai capitata. È stata peggio del parto. È un raro batterio dell'acqua. È molto difficile da curare." Nei momenti successivi, Adele ha sottolineato come sia aumentato il disagio nei giorni successivi all'infezione, a causa di una terapia che non avrebbe dato effetto: "Ho preso gli antibiotici sbagliati per qualche giorno e solo dopo sono riusciti a darmene uno che ha iniziato a funzionare".

Adele: "È stata peggio del parto"

Il dolore provato da Adele, come ha rivelato sul palco, l'ha costretta a fermarsi e riflettere: "È stata peggio del parto ma adesso non ho più dolore: sono diventata un po' sorda". Dopo quasi 3 mesi infatti, non sembrano essersi risolti i problemi della cantante. Sicuramente ci sarà tempo per riprendere le energie dopo la fine della sua residency a Las Vegas, programmata negli ultimi mesi di dicembre: la cantante infatti, potrebbe convolare a nozze con l'agente NBA Rich Paul, suo fidanzato dopo il divorzio avvenuto dall'ex marito Simon Konecki.