Le lacrime di Adele a Monaco, ma crescono le polemiche per l'ultimo concerto: biglietti da 2 a 12 mila euro Adele, durante il suo ultimo concerto in Europa "per un lungo tempo", è scoppiata in lacrime durante Someone Like You. Spuntano le polemiche sui prezzi dei biglietti per il suo ultimo concerto a Las Vegas.

A cura di Vincenzo Nasto

Adele, via LaPresse

Siamo ai saluti, e ciò che è accaduto alla Messe München Arena in Germania potrebbe rappresentare il canto del cigno per Adele. La cantante, dopo una residency in Germania che l'ha vista esibirsi in 10 appuntamenti per tutto il mese di agosto, l'ha vista ritirarsi dallo stadio tedesco con un'ultima esibizione di Someone Like You, mentre le lacrime cominciavano a cadere sul suo viso. Dieci appuntamenti che arrivano dopo gli ultimi 3 anni della cantante britannica, che non le hanno regalato solo la possibilità di pubblicare un album come 30, ma anche di riportare il format della residency, il suo preferito, in uno dei teatri più stimolanti: il Colosseum al Ceasars Palace di Las Vegas. Il suo "Weekend with Adele" l'accompagna ormai da novembre 2022 e prima di dare un simil-addio al pubblico, la cantante ha deciso di salutare con un ultimo spettacolo, il prossimo 23 novembre, proprio a Las Vegas, dopo 9 appuntamenti che cominceranno il 25 ottobre. Sarebbero nate già, nelle scorse ore, polemiche sul costo dei biglietti per "‘l'addio", o quello che potrebbe sembrare, della cantante: infatti, come riporta il The Independent, i prezzi si aggirerebbero tra i 2500 e i 12mila euro per i ticket più costosi. Tutto questo, a pochi giorni dalla polemica sul dynamic pricing che sta coinvolgendo la vendita dei ticket per il reunion tour degli Oasis.

Le lacrime di Adele sulle note di Someone Like You

Dopo aver annunciato, durante gli spettacolo di Monaco, il suo fidanzamento con l'agente Rich Paul, che cura gli interessi di sportivi di due cestisti dei Los Angeles Lakers Lebron James e Anthony Davis, Adele si è concessa una passerella di addio di fronte alle 80mila persone della Messe München Arena di Monaco. La cantante, sul palco, non ha potuto che emozionarsi di fronte alla folla di pubblico che l'ha accompagnata in una delle sue ultime esibizioni, per un lungo tempo, sul territorio europeo. Sulle note di Someone Like You, uno dei brani più riconosciuti della sua discografia, le telecamere hanno ripreso le lacrime che le hanno rigato il volto. Alla fine dello spettacolo, proprio la cantante ha detto al pubblico: "Vi terrò nel mio cuore per tutta la durata della mia pausa e fantasticherò su questi spettacoli e su tutti gli spettacoli che ho fatto negli ultimi tre anni. È stato fantastico, ho solo bisogno di riposarmi. Ho trascorso gli ultimi sette anni a costruirmi una nuova vita e voglio viverla ora". Fa riflettere che Adele abbia scelto Monaco, in Germania, per salutare il suo pubblico europeo: ormai il suo ultimo concerto in casa, nel Regno Unito, risale a luglio 2022 al al British Summer Time Festival (BST) a Hyde Park.

La polemica sui prezzi per il suo concerto d'addio

Ma a far discutere ora, non è solo la voglia di un periodo "incredibilmente lungo" di pausa che la cantante avrebbe scelto di prendersi dopo l'appuntamento finale, il prossimo 25 ottobre al Colosseum del Ceasars Palace di Las Vegas. Infatti, dopo la vicenda sul dynamic pricing che sta investendo il reunion tour degli Oasis, la lente d'ingrandimento è andata proprio sull'impennata dei prezzi per l'ultimo show della cantante londinese. I costi per l'acquisto dei biglietti per il suo ultimo spettacolo infatti hanno raggiunto una forbice di prezzo tra i 2500 e i 12mila euro, una pratica che potrebbe allontanare i fan meno abbienti che avrebbero voluto salutare la cantante. Nel frattempo i numeri dei suoi ultimi 3 anni, con l'ultimo spettacolo che segnerà quota 100, hanno rimesso a posto le finanze della cantante: i "Weekend with Adele" hanno generato oltre 47 milioni di euro.