Addio a Farida, morta la cantante siciliana amata da Renato Zero e Battiato Concetta Gangi, conosciuta come Farida, lascia il mondo della musica a 78 anni. È stata una voce molto amata negli anni ’70, nella sua carriera vanta collaborazioni con Battiato, Zero e Tenco. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Elena Betti

Farida

Concetta Gangi, per il mondo della musica Farida, si è spenta nella sua Sicilia, a Taormina, quattro giorni dopo aver compiuto 78 anni, a seguito di una breve malattia. Nata nel 1946, a Catania da padre italiano e madre egiziana, la sua carriera iniziò nel '66 quando fu notata dai discografici della RCA al Festival degli sconosciuti di Ariccia. Il primo 45 giri Su per giù Superman uscì nel 1968 e lo stesso anno pubblicò anche pezzi diventati poi di successo come Non dirmi niente, Io per lui e La voce del silenzio. Con i primi successi passò dal primo pseudonimo Kitty a Farida, con cui oggi viene ricordata. Una carriera costruita prima da sola, ma consolidatasi poi grazie alle collaborazioni con Luigi Tenco, Renato Zero e Franco Battiato.

Le collaborazioni stellari

Nella sua carriera Farida vanta collaborazioni con Luigi Tenco, Renato Zero e Franco Battiato. Tenco la scelse per incidere Vedrai Vedrai, canzone che, anche grazie alla voce della cantante, ottenne un grande successo già alla sua prima presentazione in pubblico alla Mostra della Musica Leggera di Venezia. La RCA decise poi di lanciarla all’estero, soprattutto in Spagna e in Polonia, ma a fine anni ’70 la cantante tornò in Italia. Qui, nel 1974, incise Soli e Fumo di legna con Riccardo Cocciante. Il vero grande ritorno in Italia si consolidò però con la collaborazione con Renato Zero. Nel 1979 Zero scrisse e produsse due brani per Farida: Io donna e Al limite di noi. Il cantante la invitò inoltre a partecipare ai suoi spettacoli e nel 1981 l’etichetta Zerolandia produsse il disco Complicità, vero sodalizio tra i due cantanti, che contiene Mister Uomo e Basta. È nel 1983 che anche Franco Battiato non resiste al fascino di Farida e pubblica insieme a lei Rodolfo Valentino e Oceano indiano.

L’allontanamento dalle scene e la partecipazione a The Voice Senior

Dopo anni di progressivo allontanamento dalla scene, nel 1999 Farida presenta lo spettacolo Tra melodia e rock che mette in scena i suoi brani italiani di maggior successo. Prova ad avvicinarsi al cinema nel 2008, interpretando il ruolo di Ester nel film Un attimo sospesi di Peter Marcias insieme a Nino Frassica e Paolo Bonacelli. La cantante torna poi sugli schermi italiani solo nel 2023, quando si presenta al programma The Voice Senior, ma durante la fase delle blind audition non viene scelta da nessun giudice.