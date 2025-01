video suggerito

A Sanremo 2025 il temporary store di Sony dove ci saranno cantanti, firmacopie e prodotti esclusivi Anche quest’anno Sony Music Italia attiverà il Sony Music Store & More al Festival di Sanremo 2025 con firmacopie, talk, shop e prodotti esclusivi, acquistabili solo lì. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

A cura di Redazione Music

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Sanremo non è solo la città dell'Ariston, il teatro in cui storicamente si svolge il Festival, accogliendo i cantanti e gli ospiti, ma una città che, soprattutto in questi ultimi anni, subisce un cambiamento radicale nei cinque giorni in cui si svolge la kermesse. La città ligure, infatti, si trasforma completamente, con migliaia di persone che la invadono, riempendo le strade anche senza avere come obiettivo quello di entrare a vedere lo spettacolo live (una possibilità ridotta a pochissimi fortunati), ma stare a Sanremo è anche respirare un'aria particolare, grazie anche alle centinaia di manifestazioni che si tengono in città durante quei giorni.

Stand, temporary store, radio in diretta dalle vetrine dei negozi, spettacoli in strada, imitatori e chi più ne ha più ne metta. Ma ci sono anche situazioni più istituzionali, come quelle della Rai o delle discografiche e a questo proposito, proprio oggi Sony Music Italia ha annunciato che dall'11 al 16 febbraio attiverà il Sony Music Store & More, ovvero un hub polifunzionale di oltre 150 mq in Corso Garibaldi 28, aperto al pubblico durante tutta la settimana del Festival. Quello di Sony sarà un'evoluzione dei temporary store che la discografica ha organizzato pure durante il Lucca Comics & Games e il Festival di Sanremo 2024 oltre a quelli a Milano dedicati agli AC/DC e agli Articolo 31.

Stando a quanto si legge nel comunicato stampa "Sony Music Store & More sarà uno spazio esperienziale, dinamico e interattivo, unico nel suo genere, appositamente allestito per l’occasione. Un concept store che rappresenta il mondo musicale di Sony Music Italy e il suo pubblico con shop, talk, firmacopie, aree entertainment e di ascolto immersive e tanti eventi. Al suo interno sarà possibile scoprire un’ampia selezione di titoli italiani e internazionali, con edizioni speciali e prodotti esclusivi, acquistabili solo a Sanremo. Ogni giorno un ricco calendario di eventi proporrà appuntamenti imperdibili: un’opportunità unica per vivere la musica in tutte le sue sfaccettature". L'ingresso sarà libero, mentre nei prossimi giorni sarà annunciato il programma completo.