Dai Tre allegri Ragazzi Morti agli Extraliscio. Davide Toffolo, frontman e chitarrista della storica rock band friulana, sarà sul palco dell'Ariston per Sanremo 2021 dando vita al brano “Bianca Luce Nera”, pezzo da balera con sonorità punk, con Mirco Mariani, Moreno il Biondo e il vocalist Mauro Ferrara. Figura storica del rock made in Italy, negli ultimi anni Davide Toffolo è diventato anche un fumettista di successo. Diverse sue graphic novel sono state ristampate in diverse edizioni e tradotte all'estero. Vediamo alcune delle principali opere del Toffoli-fumettista.

Come rubare un Magnus

L'ultimo titolo dato alle stampa da Davide Toffolo in veste di fumettista è ‘Come rubare un Magnus‘ (Oblomov, 2020), un giallo legato al mondo del fumetto. Durante una mostra antologica su Magnus, infatti, viene rubata una tavola originale. Questo è il romanzesco inizio per il nuovo fumetto di Davide Toffolo. Davide stesso, un fisioterapista cieco e una professoressa di storia dell’arte si mettono alla ricerca del ladro, e ripercorrono la vicenda artistica e umana di Magnus, il disegnatore più popolare del fumetto italiano degli anni ‘60 e ’70, con personaggi come Kriminal, Satanik e Alan Ford e poi, da autore completo, di capolavori come Lo Sconosciuto, Le femmine incantate, Necron, fino alla sfida con il più grande eroe del fumetto italiano, Tex Willer. Toffolo ricostruisce con generosità e attenzione il milieu del fumetto popolare italiano dagli anni ‘60 a oggi, attraverso le personalità che hanno lavorato con Magnus – editori (Max Bunker, Renzo Barbieri, Luigi Bernardi, Sergio Bonelli) e autori – e, soprattutto, attraverso il racconto dell’amicizia con Bonvi, creatore delle popolarissime Sturmtruppen. E del tragico, epico finale. Libro atteso e dalla gestazione travagliata (2008-2020), Come rubare un Magnus sarà in libreria dal 3 dicembre.

Graphic Novel is dead

Risale al 2013, il fumetto ‘Graphic novel is dead‘ (Rizzoli Lizard) il primo capitolo di un’autobiografia sotterranea e appassionata che racconta la storia di Davide-musicista e il modo in cui le storie e la musica che scrive sin da quando era un ragazzino "non sono mai state scorciatoie per il successo, ma l’unico modo per stare tra i suoi simili". Come recita la sinossi del volume: "Gli esclusi, i tagliati fuori, quelli che non sanno stare al posto loro perché un posto non ce l’hanno. Ora però quella musica l’ha portato su un palco, ha una band, un pubblico, giornalisti che fanno domande: non può più perdersi nella folla. Anche la sua inseparabile maschera da teschio, quella che gli copre il viso durante i concerti, non nasconde un bel niente. Al contrario, lo mette a nudo, e gli sbatte in faccia quello che si sforza di dimenticare. Forse Pepito, il suo pappagallino, è l’unico che lo capisce". Uscito nel gennaio 2013, Graphic novel is dead ha avuto un seguito nel 2019 con Graphic novel is back.

Graphic novel is back

Arrivato, sempre per la collana Lizard di Rizzoli, nel 2019, ‘Graphic novel is back' segue idealmente il precedente del 2013. Frammenti, strappi, appunti e maledizioni. È una vita brusca e travolgente quella che Davide Toffolo ci racconta, mettendosi a nudo davanti allo specchio del suo disegno. Un'esistenza così eclettica e difforme, divisa tra musica e vignette, da trovare proprio nel fumetto l'unico modo (o, almeno, il più efficace) per provare a "fare ordine" e condensare tutto quello che ci sarebbe da dire. Un po' romanzo, un po' diario on the road, un po' resa dei conti davanti all'eccitante orrore della realtà, un po' resa incondizionata davanti alla faticosa bellezza dell'amore. ‘Graphic novel is back' è il compagno di viaggio ideale per chiunque, anche una sola volta nella vita, sia stato preso a pugni in faccia da un'emozione e abbia provato a tradurla in qualcosa: una storia, un quadro, una canzone, una poesia. Con scorticata sincerità, Davide Toffolo ci regala una riflessione delicatamente spietata su cosa vuol dire creare.

Cinque allegri ragazzi morti

La saga dei ‘Cinque Allegri Ragazzi Morti‘ (Panini Comics), vera e propria serie a fumetti di Davide Toffolo, racconta le avventure di una rock band composta dai non-morti Gianni Boy, Sumo, Sleepy, Mario e Vasco. Dopo aver esordito a fine anni Novanta, tra il 2016 e il 2017 è stata raccolta da Panini Comics in tre volumi cartonati a colori. Le storie di Davide Toffolo sono nel frattempo diventate un musical e sono state opzionate per una serie TV, attualmente in fase di lavorazione, realizzata in collaborazione con la casa di produzione Fabula Pictures.

Pasolini

‘Pasolini‘ (Rizzoli Lizard) è un colloquio immaginario tra due artisti che parte da un assunto fantastico: Pasolini è vivo, e ha delle cose da dire. Molte. Essenziali. Ma è davvero lui? O un fantasma, un attore, un mitomane? Quel che è certo è che la sua conversazione con Davide Toffolo vibra di quel senso, di quell'acutezza che ne hanno reso immortale lo spirito. Toffolo cerca Pasolini tra le pagine dei suoi libri, nei ritagli di stampa, nelle interviste e ne cattura l'essenza: la rabbia, l'inalienabile solitudine, la feroce irriducibilità del poeta sono tutte tra queste pagine, in quest'intenso ritratto della grazia pasoliniana a opera di uno degli artisti più anticonformisti del panorama italiano.