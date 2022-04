15 frasi per augurare buon 25 aprile 2022: le più belle citazioni su libertà e resistenza Il 25 aprile si celebra la Festa della Liberazione, un’occasione per ricordare la fine della dittatura nazifascista e il movimento partigiano. Ecco le frasi più significative sulla liberazione e la resistenza in Italia.

A cura di Vincenzo Nasto

Tra le festività più importanti a livello nazionale, il 25 aprile rappresenta una delle date storiche dell'indipendenza italiana. Infatti si celebra la Festa della Liberazione, un evento annuale in cui i cittadini italiani ricordano la liberazione dell'Italia dalla dittatura nazifascista, dopo la lotta partigiana. Ma non solo, perché si onora anche la resistenza antifascista dei partigiani, un movimento che portò l'Italia fuori dal ventennio fascista e dalla Seconda guerra mondiale. La celebrazione della libertà e dei suoi ideali si associa a sentimenti come solidarietà, fratellanza e pace. Per questa occasione, abbiamo raccolto una serie di citazioni, da Sandro Pertini e Liliana Segre, passando per Pier Paolo Pasolini e Antonio Gramsci, per rivolgere i propri omaggi in questo giorno e per non dimenticare.

Buon 25 aprile, le frasi più belle per la festa della liberazione

E questo è il fiore del partigiano morto per la libertà… Buon 25 Aprile!

Alla più perfetta delle dittature preferirò sempre la più imperfetta delle democrazie. (Sandro Pertini)

L’indifferenza porta alla violenza, perché l’indifferenza è già violenza. (Liliana Segre)

La Liberazione fu veramente come la crisi acuta di un morbo che finalmente si spezzava dentro il nostro petto, come lo strappo risoluto con cui il popolo italiano riuscì con le sue stesse mani a svellere dal suo cuore un groviglio di serpi che per venti anni lo aveva soffocato. (Piero Calamandrei)

Non smettete mai di protestare; non smettete mai di dissentire, di porvi domande, di mettere in discussione l’autorità, i luoghi comuni, i dogmi. Non esiste la verità assoluta. Non smettete di pensare. Siate voci fuori dal coro. Siate il peso che inclina il piano. Siate sempre in disaccordo perché il dissenso è un’arma. Siate sempre informati e non chiudetevi alla conoscenza perché anche il sapere è un’arma. Forse non cambierete il mondo, ma avrete contribuito a inclinare il piano nella vostra direzione e avrete reso la vostra vita degna di essere raccontata. Un uomo che non dissente è un seme che non crescerà mai. (Bertrand Russell)

Frasi e citazioni famose sulla resistenza partigiana e antifascista

Era giunta l’ora di resistere; era giunta l’ora di essere uomini: di morire da uomini per vivere da uomini. (Piero Calamandrei)

Ho vissuto a Milano un’esperienza che mi ha confermato l’idea che il nostro popolo è capace delle più grandi cose quando lo anima il soffio della libertà e del socialismo. (Sandro Pertini)

La Resistenza e il Movimento Studentesco sono le due uniche esperienze democratico-rivoluzionarie del popolo italiano. Intorno c'è silenzio e deserto: il qualunquismo, la degenerazione statalistica, le orrende tradizioni sabaude, borboniche, papaline. (Pier Paolo Pasolini)

La storia insegna che quando i popoli barattano la propria libertà in cambio di promesse di ordine e di tutela, gli avvenimenti prendono sempre una piega tragica e distruttiva. (Sergio Mattarella)

Il carattere che distingue la Resistenza da tutte le altre guerre, anche da quelle fatte da volontari, anche dall’epoca garibaldina, è stato quello di essere più che un movimento militare, un movimento civile. (Pietro Calamandrei)

Le migliori frasi e aforismi sulla libertà per gli auguri del 25 aprile

La libertà non è mai venuta dai governi. La libertà è sempre venuta dai governati. La storia della libertà è una storia di resistenza. (Woodrow Wilson)

La libertà delle persone è pari alla loro intelligenza nel volerla e al loro coraggio nel prenderla. (Emma Goldman)

Vivo, sono partigiano. Perciò odio chi non parteggia, odio gli indifferenti. (Antonio Gramsci)