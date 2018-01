"Dove sei Crina? Non c'è la faccio più". Così su Facebook, mamma Maria, la madre della 29enne Crina Vasilovici, scomparsa da Ravenna il 23 gennaio 2018 e ancora irreperibile. A sporgere denuncia ai carabinieri del Vasresotto, dove vive, è stata proprio l'anziana donna, allarmata dal prolungato silenzio della figlia, il cui cellulare risulta staccato da giorni. Residente all'agriturismo Palazzo Manzoni di San Zaccaria, in Italia per lavoro, Crina aveva lasciato le due figlie in Romania, la sua terra d'origine, per trasferirsi nel nostro Paese insieme al marito. L'uomo avrebbe dovuto fare ritorno a Ravenna in questi giorni dopo un breve viaggio in Romania dalle figlie.

Dallo scorso martedì Crina non si fa viva al lavoro, non risponde al cellulare e non fa ritorno a casa. Sebbene non si escluda l'allontanamento volontario i carabinieri indagano sull'ipotesi anche su altre piste. Crina aveva lavorato come cameriera al bagno Wave di Punta Marina e al ristorante Amaranto nel centro a Ravenna. Su Facebook l'appello riguardate la scomparsa è stato condiviso in alcuni gruppo della città di Ravenna e in altri legati alla comunità romena.

Crina Vasilovici.

Nome: Crina

Cognome: Vasilovici

Area geografica: Ravenna, Emilia Romagna

Età al momento della scomparsa: 29

Aspetto: Capelli biondo scuro e occhi verdi

Contatti: Se qualcuno avesse avvistato Crina o avesse informazioni utili, è pregato di contattare le forze dell'ordine o la madre Maria al numero 3420745068.