È diventato ben presto virale un video pubblicato su Facebook che mostra un incidente avvenuto a Conegliano Veneto, nella provincia di Treviso, ovvero nel cuore della terra del prosecco. Ed è proprio il prosecco – purtroppo in questo caso sprecato – protagonista delle immagini. Probabilmente a causa di un errore umano migliaia di litri di vino sono finiti a terra sull’asfalto. Nelle immagini realizzate da un dipendente di una cantina della zona si vede un silos che conteneva il prosecco che è praticamente “esploso”. Evidentemente era troppo piccolo per contenere tutto il mosto che era stato versato al suo interno e così secondo i produttori oltre 30000 litri di prosecco sono finiti in mezzo al piazzale e quindi sono andati perduti.

Commenti ironici in rete – Inutile dire che il video, diventato subito virale, sta scatenando rabbia e anche ironia in rete: “Giorno di lutto!”, scrive qualcuno, “che spreco!” ripete un altro, “notizia atroce per un veneto” e così via. C’è anche chi invita a organizzare una task force, calici alla mano, per un “pronto intervento”. La vendemmia del 2018, in Veneto, grazie alle condizioni climatiche favorevoli, è stata una delle più generose degli ultimi anni: le previsioni parlano di un 10 percento in più di prodotto garantito rispetto agli ultimi anni.