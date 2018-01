I capelli e le sopracciglia ricoperti dal ghiaccio dopo aver camminato per oltre un'ora nelle gelide temperature di questo periodo per raggiungere la sua scuola. Addosso abiti tutt’altro che pesanti e le guance rubiconde dal freddo. La fotografia è stata scattata da un insegnante dell’istituto elementare di Zhuanshanbao, in una zona rurale di Zhaotong, nella provincia dello Yunnan ed è diventata virale in poche ore: il bimbo, provenite da una famiglia povera, percorre ogni giorno 4,5 chilometri da casa sua alla scuola, secondo quanto riporta South China Morning Post, che cita il sito Web Thepaper.cn.

Il piccolo è stato identificato come Wang Fuman: nella foto è in piedi in classe con i compagni alle sue spalle che ridono, forse per il suo aspetto. Il piccolo sembra comunque sorridere. Il preside della scuola ha confermato che il ragazzino impiega più di un'ora per andare a scuola ogni giorno. "E quel giorno la temperatura al mattino era di -9°C ", ha detto il preside. Wang è un "figlio della sinistra", un termine usato in Cina per descrivere i bambini di famiglie povere i cui genitori lavorano in città lontano da casa. Il piccolo infatti vive con sua sorella maggiore e sua nonna. Wang non ha mai lasciato il suo villaggio e sogna di visitare Pechino: "Fa un po’ freddo andare a scuola, ma non è difficile", ha detto ai media locali. "Vorrei vedere come studiano gli altri bambini a Pechino, qui da noi non ci sono neanche i riscaldamenti in classe", ha aggiunto. Il suo sogno è di diventare un giorno un poliziotto "così posso catturare i cattivi", dice.

Dopo che la storia di Wang ha catalizzato l’attenzione dei media in Cina, molti si sono offerti di aiutare la sua famiglia. "Mentre scrivo questo, sto piangendo. I bambini non si possono lasciare così, da soli ", ha commentato una persona. "La sofferenza che stai provando oggi, illuminerà il tuo futuro" ha scritto un altro utente. Secondo quanto scrive Thepaper.cn, le autorità locali nello Yunnan e un fondo per lo sviluppo giovanile avrebbero lanciato un programma per fornire abiti invernali a Wang e agli altri bambini della zona.