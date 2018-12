Ciaopeople, società editrice di Fanpage.it, si è aggiudicata il supporto finanziario di YouTube nell’ambito del programma di innovazione della Google News Initiative (Gni). Si tratta di un fondo che permette alle maggiori testate giornalistiche a livello mondiale di sviluppare e sperimentare competenze, contenuti e formati che possano supportare le dirette video su YouTube dando loro il giusto approfondimento giornalistico per fare comprendere meglio agli utenti in Rete i fatti di cronaca. In poche parole, i video verranno accompagnati da commenti autorevoli che possano spiegare cosa sta succedendo sullo schermo del pc o dello smartphone in tempo reale. In totale sono stati premiati dal colosso di Mountain View 87 progetti proveniente da 23 diversi paesi su un totale di oltre 300 candidature pervenute dallo scorso luglio.

"L'obiettivo del bando – ha detto Timothy Katz, direttore di YouTube – è quello di raggiungere un pubblico più giovane grazie alla capacità dei nostri partner di trattare in maniera diversa le notizie di cronaca, sfruttando le potenzialità delle immagini video. Alcuni dei progetti vincitori sono incentrati proprio su questo, altri, invece, riguardano la sostenibilità delle organizzazioni di notizie, incluso il lavoro su nuovi modelli di business e programmi per supportare un sistema dell'informazione che sia più sano". Ciaopeople e Fanpage.it con l'aiuto dei fondi a disposizione si impegnano ad incrementare la produzione giornaliera di video e a lanciare una sezione di live streaming sul proprio canale YouTube, sulla quale verranno lanciati in flusso continuo 24 ore su 24 tutti i contenuti video rilevanti per la cronaca del giorno e quelli più originali, senza alcun presentatore.

Il riconoscimento di YouTube a Ciaopeople e a Fanpage.it arriva al termine di un anno d'oro per la testata giornalistica di origine napoletana. Dopo aver raggiunto quota 1,2 milioni di iscritti al proprio canale YouTube, grazie a interviste, approfondimenti, inchieste esclusive, come la famosa "Bloody Money", e la sperimentazione di nuovi format come "La prima volta" e "Le domande di Google", è arrivata la notizia che tra i 10 video più visti sulla piattaforma del 2018 c'è uno degli esperimenti sociali firmati da Ugo Capolupo per Fanpage.it sulle reazioni delle persone ad un attore in cassa al supermercato senza abbastanza soldi per pagare. Si tratta di un filmato realizzato come parte del format "Ai Confini della Realtà", una serie di esperimenti sociali grotteschi e paradossali sui grandi temi dell’attualità.