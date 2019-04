Gli albini in Tanzania non trovano pace neppure nella tomba. Il cadavere di Aman, un albino morto da quattro anni, è stato trafugato da sconosciuti la notte del 23 aprile a Ibililo, un villaggio rurale nella regione di Mbeya. E’ la terza tomba profanata in poco tempo e nel Paese dell’Africa sud-orientale cresce la paura tra le persone con albinismo e le loro famiglie. Secondo l’organizzazione no profit Tanzania Albinism Society (Tas), si è trattato di un “atto barbaro e bestiale”. “Le riesumazioni clandestine – denuncia l'Ong in una nota diffusa ieri – sono legate all'assurda superstizione che attribuisce alle parti del corpo degli albini poteri magici”. Le ossa e gli arti, infatti, vengono vendute nel mercato nero per realizzare macabri rituali di stregoneria con cui si spera di ottenere ricchezza e successo.

L’aumento delle profanazioni, tra l’altro, sarebbe vincolato alle elezioni previste in Tanzania per il 2020. “Le elezioni – sostiene Under the same sun, un’altra Ong – sono particolarmente pericolose per le persone con albinismo. Vi è una crescente domanda di parti del loro corpo perché alcuni candidati, di solito ricchi e istruiti, si rivolgono agli stregoni per ottenere delle pozioni che gli consentano di vincere”. “Chi rapisce un cadavere – sottolinea l’organizzazione che si batte per i diritti degli albini – di solito è molto povero ed è disposto a tutto per un po’ di soldi”. Secondo un rapporto della Croce Rossa, gli stregoni arrivano a pagare fino a 75.000 dollari per il corpo di un albino. “Chiediamo al Capo dello Stato di intervenire personalmente per denunciare questo atto bestiale e fornire sostegno finanziario ai programmi volti a sradicare questa barbarie”, è appello della Tanzania Albinism Society.

L’albinismo, un’anomalia congenita dovuta alla totale o parziale deficienza di pigmentazione nella pelle, negli occhi e nei capelli, colpisce una persona su 20.000 al mondo ma è molto più comune nell'Africa sub-sahariana. E in Tanzania, ma non solo, nascere albini può portare con sé una condanna alla discriminazione.

Le persone con albinismo sono chiamate zeru zeru, che significa "fantasmi" e qualcuno arriva a credere che il loro sangue abbia un colore diverso, o addirittura che siano immortali. Ma anche gli stregoni hanno un ruolo importante alimentando le superstizioni che poi finiscono per essere la causa di brutali omicidi rituali. Nella sola Tanzania, tra il 2000 e il 2015, sono state assassinate 75 persone con albinismo. Lo scorso dicembre dieci bambini sono stati rapiti nel distretto di Njombe. Il più piccolo aveva solo due anni, il più grande nove. La polizia li ha ritrovati senza vita e con i corpi smembrati. Alle vittime erano stati asportati i denti, i genitali e altri parti del corpo.

in foto: Gli stregoni in Tanzania sono i responsabili di diffondere la superstizione sui poteri magici degli albini (Under the same sun)

La persecuzione non riguarda solo la Tanzania: anche nei Paesi confinanti, soprattutto bambini e adolescenti, vengono rapiti e uccisi per il colore della loro pelle. Crimini che nella maggior parte dei casi rimangono impuniti, secondo un rapporto di Amnesty International. La follia di riesumare i cadaveri degli albini è estesa anche in Malawi e Mozambico. “Le tombe dei defunti albini – afferma l’organizzazione per i diritti umani – sono prese di mira da criminali che rimuovono le ossa per venderle a stregoni con cui realizzare amuleti e pozioni magiche, nella convinzione che portino ricchezza e buona fortuna”.

Il governo della Tanzania, per proteggere e sostenere le persone con albinismo, ha sviluppato un piano nazionale che dovrebbe essere operativo entro la fine dell'anno . Una sfida importante per riuscire a far vivere decine di migliaia di albini senza la paura di essere uccisi o che il loro corpo venga profanato.