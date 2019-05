Anche chi non ha mai visto "Star Wars" non può non riconoscere subito il mitico Chewbacca, uno dei personaggi più iconici della storia del cinema. Si tratta di uno Wookie, una specie di extraterrestre, alto più di due metri e provvisto di una grossa peluria. Co-pilota della nave di Ian Solo, compare nella trilogia originale, nonché in "La vendetta dei Sith", "Il risveglio della forza", "Gli ultimi Jedi" e "Solo" dove viene narrato il primo incontro tra il giovane Ian e Chewbe. A rivestire i suoi panni nella maggior parte dei film l'attore americano Peter Mayhew, morto il 30 aprile nella sua casa in Texas, negli Stati Uniti.

Peter Mayhew e Chewbacca: un lungo sodalizio

Peter Mayhew, nato nel Regno Unito ma con cittadinanza statunitense, interpretò lo Wookie dal 1977 al 2015. Ben 38 anni di sodalizio in alcuni dei film più noti come "Guerre stellari" e "L'impero colpisce ancora". Mayhew fu scelto perché era alto 2 metri e 18 centimetri. Come raccontato dalla famiglia, quando uscì "Il risveglio della Forza" nel 2015 Mayhew si spostava quasi solo su una sedia a rotelle, ma riuscì comunque a stare in piedi e camminare pur di impersonare Chewbecca per l'ultima volta. L'attore, poi, fece da consulente a Joonas Suotamo, l’attore finlandese che prese il suo posto. Ora, a 74 anni, Mayhew si è spento. A ricordarlo tanti amici e colleghi, come Mark Hamill (Luke Skywalker) che ha twittato così: "Era il più gentile dei giganti, un uomo alto con un cuore ancora più grande che non mancava mai di farmi sorridere, un amico leale che amavo profondamente". Poi, le parole di George Lucas, regista della saga: "Peter era un uomo fantastico. Era l’essere umano più vicino a un Wookiee: grande cuore e animo gentile. Ho imparato a lasciarlo sempre vincere. Era un buon amico e sono triste per la sua scomparsa".

Chewbacca, lo Wookie più famoso al mondo

Originario del pianeta arboreo Kashyyyk, Chewbecca è uno Wookie e parla lo Shyriiwook (la lingua del popolo degli alberi), un dialetto composto per lo più da latrati e grugniti. Saggio e dinamico, ha una grande dimestichezza con la tecnologia. Capace di comprendere perfettamente il linguaggio comune, non può parlarlo a causa della sua struttura fisica. Il limitato apparato vocale degli Wookie, infatti, può solo produrre il linguaggio natio. Valori fondamentali della società Wookie sono la lealtà e il coraggio: le regole d'onore impediscono di usare gli artigli retrattili in battaglia. Generalmente, teneri e cordiali hanno anche uno spirito facilmente irritabile. In guerra danno del loro meglio. Nato all'incirca nel 200 BBY (prima della battaglia di Yavin), Chewbecca viene catturato da alcuni cacciatori Trandoshani e da lì partono le sue avventure.