La star sportiva che ha ingannato tutti fingendo cure anticancro con il cavo dell'iPhone nel naso La storia di DJ Carey, considerato uno dei più grandi giocatori di hurling di tutti i tempi in Irlanda e che ora si è dichiarato colpevole per frode finanziaria per aver convinto diverse persone ad aiutarlo economicamente per le cure anticancro tra cui uno degli imprenditori più ricchi d'Irlanda.

A cura di Antonio Palma

Sfruttando la sua notorietà di star dello sport locale, aveva detto di avere il cancro, riuscendo a convincere migliaia di persone e strappando anche aiuti economici ad alcuni di loro ma si era inventato tutto solo per ricevere finanziamenti. È la storia di DJ Carey, considerato uno dei più grandi giocatori di hurling di tutti i tempi in Irlanda e che ora si è dichiarato colpevole nel processo a suo carico per frode finanziaria.

Il 54enne, cinque volte vincitore dell'All-Ireland e più volte All-Star, era riuscito a ingannare tutti anche grazie a un selfie in cui si era fotografato disteso in un letto con un tubicino nel naso dicendo che era in ospedale per curarsi. Un racconto a cui tutti avevano creduto anche per la sua notorietà visto che è una delle più note star dell’antico sport irlandese dell’Hurling.

Quel tubicino era in realtà il cavo di un iPhone attaccato al naso con del nastro adesivo come si vede bene a uno sguardo più attento della foto. L'immagine che all’epoca dei fatti aveva indotto le sue vittime a versargli un pagamento in denaro, è riapparsa sui social media dopo la sua ammissione di colpevolezza in settimana. I fatti contestati vanno dal 2014 al 2022 quando DJ Carey era stato colpito da una grave crisi finanziaria ed economica che lui stesso aveva ammesso dopo aver lascito l'ambiente e i successi sportivi e che era nota a tutti.

DJ Carey ora si è dichiarato colpevole di 10 capi d'accusa relativi a una frode finanziaria ai danni di persone fingendo di avere il cancro e di aver bisogno di soldi per le cure. I capi d'accusa per i quali Carey si è dichiarato colpevole coinvolgono in totale 13 querelanti, tra cui Denis O'Brien, uno degli imprenditori più ricchi d'Irlanda, anche lui convinto a sborsare per le finte cure anticancro.

Durate l'udienza in tribunale, un avvocato difensore ha dichiarato comunque alla corte che, nonostante le accuse facessero riferimento al cancro, Carey "soffre effettivamente di gravi problemi di salute" e ha dovuto sottoporsi a un intervento chirurgico per un problema cardiaco. La data della sentenza di condanna è stata fissata per mercoledì 29 ottobre e fino ad allora Carey rimarrà libero dopo essere stato rilasciato su cauzione.