"Sogno Elena vestita di bianco, mi apre le braccia e mi sorride". Così scrive Michele Buoniconti dal carcere dove è recluso per l'omicidio della moglie Elena Ceste, la donna cui si riferisce nella lettera indirizzata al suo avvocato e diffusa nella puntata del 14 dicembre del programma ‘Quarto Grado'. Il vigile del fuoco di Costigliole d'Asti è è stato condannato in via definitiva lo scorso maggio per il delitto avvenuto quattro anni fa. Secondo la ricostruzione processuale ha strangolato a morte la madre dei suoi quattro figli e ne ha abbandonato il corpo nel Rio Mersa, a due chilometri da casa, dove è stato trovato dieci mesi dopo. In un colloqui in carcere con un'amica, dopo pochi mesi di reclusione dichiarò: "Il carcere? È come una vacanza per me".

La lettera dal carcere