Un 46enne residente a Punta Marina, Antonio Rinelli, è morto in conseguenza di una furiosa lite scoppiata nella notte a San Mauro Mare, nel Cesenate, con il nuovo compagno della ex fidanzata. Questi, un 44enne ora ricoverato all'ospedale Bufalini di Cesena per le lesioni subite a sua volta nella colluttazione, è stato arrestato dai Carabinieri per omicidio preterintenzionale. I fatti sono avvenuti intorno a mezzanotte.

Rinelli si sarebbe recato nell’abitazione dell’ex fidanzata per chiedere un chiarimento. Ex autotrasportatore originario di Venosa, nel Potentino e che viveva in provincia di Ravenna, non si era rassegnato alla fine della storia. Sul posto ha trovato però il nuovo compagno della donna e in breve è scoppiata un diverbio che dall’appartamento si è trascinato in strada, in via Orsa Maggiore, davanti a un ristorante. I due si sarebbero affrontati a mani nude. Ad avere la peggio è stato il 46enne. Secondo quanto si legge sul Resto del Carlino, nella concitazione avrebbe urtato la staccionata del locale e non si sarebbe più rialzato.

Le circostanze del decesso sono in corso di accertamento da parte dei carabinieri della Compagnia di Cesenatico. La salma della vittima è a disposizione della Procura di Forlì, che probabilmente disporrà l'autopsia per chiarire le cause del decesso: bisogna capire se il decesso sia stato causato direttamente dalle percosse, dall'urto contro la staccionata o sia avvenuto in seguito a un malore durante la colluttazione.