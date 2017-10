Cesare Battisti, arrestato due giorni fa dalla polizia brasiliana mentre tentava di raggiungere la Bolivia in maniera illegale, è stato scarcerato su ordine del giudice federale José Marco Lunardelli di San Paolo, che ha accolto la richiesta di habeas corpus presentata dai difensori dell'italiano e ordinato la fine della detenzione in carcere. Battisti ha lasciato nella notte il penitenziario di Morumbà, nel Mato Grosso do Sul, e si è diretto a casa sua nel litorale dello stato di San Paolo. La causa per esportazione di valuta rimane aperta e l’ex terrorista non potrà allontanarsi senza permesso della magistratura. La decisione non interrompe il processo di estradizione verso l’Italia, che resta aperto. Il pericolo di fuga verrà scongiurato da costanti pedinamenti e da meticolose operazioni di controllo da parte della polizia brasiliana.

A che punto è la richiesta di estradizione presentata dall'Italia.

Nel frattempo continuano le pressioni italiane per ottenere l’estradizione di Cesare Battisti. Il ministro della giustizia brasiliana Torcuato Jardim ha dichiarato che il presidente Michel Temer sta analizzando il caso assieme ai suoi assessori giuridici e che una decisione verrà presa nei prossimi giorni, anche se ha spiegato che si sta lavorando "senza fretta". Si attende anche la decisione del giudice della Corte suprema brasiliana Luis Fux, che deve rispondere alla richiesta di protezione internazionale di Battisti presentata dai suoi avvocati. Secondo fonti brasiliane, Fux potrebbe pronunciarsi da qui a una settimana. Giorni preziosi per capire se l’accordo diplomatico fra Roma e Brasilia andrà in porto. "L'Italia in questi anni e in queste ore ha fatto ogni passo possibile sia dal punto di vista politico sia giudiziario per ottenere l'estradizione di Battisti. Oggi c'è un fatto nuovo, che è quello dell'arresto, che ci può consentire di avere più probabilità di successo. Bisogna muoversi con grande determinazione ma anche con grande cautela", aveva detto il ministro della Giustizia, Andrea Orlando, all'indomani dell'arresto di Battisti.