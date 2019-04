in foto: Fonte: ravennawebtv.it

Una ragazza di 29 anni è morta all'alba del 20 aprile a Cervia (in provincia di Ravenna) in un incidente stradale avvenuto in frazione Pinarella. Lo schianto tra due auto è costato la vita alla ragazza: due persone che erano nella stessa auto della vittima sono ora ricoverate in ospedale (uno dei feriti ha 50 anni, l'altro ha 29 anni). Coinvolto nell'incidente anche un ragazzo di 29 anni che si trovava alla guida dell'altro veicolo: è stato trovato positivo all'alcol test ed è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di omicidio stradale.

I militari, giunti sul posto, stanno ricostruendo l'esatta dinamica dell'incidente. Secondo quanto riporta la stampa locale, poco prima delle 6 di questa mattina, in via del Tritone in frazione Pinarella di Cervia, l'auto con a bordo il 29enne arrestato (una Volkswagen Touran) si è scontrata a tutta velocità contro una Suzuki Jimny a bordo della quale si trovava la vittima. Dalle prime ricostruzioni, pare che l'uomo a bordo della Touran non abbia rispettato uno stop, centrando in pieno la Suzuki (con a bordo tre persone). Devastante l'impatto come dimostrano le immagini diffuse su YouTube dal sito di informazione ravennawebtv.it: per la 29enne non c'è stato nulla da fare nonostante l'arrivo sul posto dei soccorritori. Per gli altri due passeggeri è stato disposto l'immediato ricovero in ospedale (le condizioni di una 50enne sarebbero gravi, di lievi entità le ferite riportate da un giovane 29enne).

L'uomo alla guida della Volkswagen, invece, è stato sottoposto all'alcol test: dai risultati è emerso che il 29enne guidava ubriaco. I carabinieri l'hanno arrestato con l'accusa di omicidio stradale.