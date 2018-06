Solo applausi per Marco Cecchinato. Al tennista siciliano non è riuscita l'ennesima impresa del suo eccezionale Roland Garros. La cavalcata eccezionale sulla terra rossa del prestigioso torneo di tennis francese si è conclusa al cospetto di Dominic Thiem. Dopo aver battuto da sfavorito il numero 9 del mondo Goffin e il numero 22 Novak Djokovic (a lungo primo giocatore al mondo), il classe 1992 è stato battuto in 3 set dall'austriaco (7/5, 7/6, 6/0), 8° nel ranking Atp, che si è dimostrato più a suo agio a questi livelli. Un risultato comunque pronosticabile alla luce del divario tra i due tennisti, che non cancella quanto fatto dal Ceck in un torneo che ha visto l'Italia nuovamente protagonista nel tennis.

Cecchinato, avvio in salita. Thiem vince il primo set 7-5

Inizio di match in salita per Cecchinato che concede il break in apertura e soffre le rotazioni e i cambi di traiettoria dell'austriaco soprattutto sul rovescio. Il tennista italiano affida la sua reazione a quello che è ormai il suo colpo, ovvero la smorzata, dimostrandosi più incisivo con il dritto, e viene premiato all'ottavo game, in cui l'avversario con un clamoroso errore sotto rete gli regala la chance per il controbreak, prontamente sfruttata. Sono gli episodi a decidere la partita e se Thiem è bravo a reagire, il Ceck viene tradito proprio dal dritto sul suo turno di servizio e spiana la strada al numero 8 Atp che dopo il secondo break, chiude alla battuta 7-5.

La battaglia del secondo set, Ceck sciupa 3 set point

Nel secondo set Cecchinato si scrolla subito il nervosismo per gli errori nel momento decisivo del primo parziale e, seppur a fatica, mantiene il primo turno di servizio e tutti i successivi. Se il siciliano alza le sue percentuali sulla prima, Thiem concede pochissimo nei suoi turni di battuta e la partita si trasforma a tratti in una battaglia che si spinge fino al terzo set. L'austriaco sale in cattedra e conquista 3 set point, che Cecchinato però riesce ad annullare. Clamoroso in particolare un nuovo errore del classe 1993 che fallisce un'altra volée elementare rialimentando le speranze dell'italiano. Quest'ultimo ha dalla sua 3 palle per vincere il set ma alla fine deve arrendersi all'avversario che chiude al 5° set point 12-10.

Terzo set senza storia, Thiem chiude 6-1

L'esito del secondo parziale inevitabilmente influisce anche sul terzo set che inizia malissimo per Cecchinato. Thiem capisce che è il momento di affondare il colpo e conquista subito il break che gli permette di volare sul 3-0. Un match che praticamente finisce qui e che scivola verso la conclusione, con il siciliano che non riesce praticamente mai a reagire e accusa anche lo stress probabilmente per le partite precedenti. Alla fine Thiem chiude con il punteggio di 6-1, con Cecchinato che esce dal campo tra gli applausi dello Chatrier che in queste 2 settimane ha imparato ad apprezzare le sue doti. Ora per l'austriaco finale contro uno tra Nadal e Del Potro.

La nuova classifica di Cecchinato e i guadagni del Roland Garros

Marco Cecchinato dunque può comunque sorridere per quanto fatto da "underdog" in questo splendido Open di Francia. L'italiano in virtù dei risultati ottenuti diventerà il numero 27 al mondo, ma soprattutto potrà contare su introiti importanti, un aspetto tutt'altro che secondario oltre al prestigio legato ai risultati. Il Ceck che finora aveva accumulato in carriera 255.932 dollari, ovvero poco più di 219 mila euro, adesso potrà incassare 570mila euro.