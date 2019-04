Una minorenne ha denunciato di aver subito un abuso sessuale durante una festa in spiaggia a Cattolica, nella provincia di Rimini. La presunta vittima è una quattordicenne, in vacanza in Romagna con la famiglia, che ha partecipato a “Ralf in Bikini”, la consueta kermesse musicale che va in scena ogni 25 aprile e raccoglie decine di migliaia di persone, anche giovanissimi. Dopo la festa in spiaggia, la ragazzina si sarebbe confidata con la madre che, dopo aver sentito il racconto della figlia, si è rivolta alla polizia. Sono attualmente in corso a Rimini le indagini per approfondire la denuncia della quattordicenne e capire se effettivamente ci si trovi dinanzi a uno stupro. Secondo quanto denunciato dalla ragazza, il presunto aggressore sarebbe un suo coetaneo e, secondo quanto riportato dalla stampa locale, la squadra mobile della Questura riminese ha subito ascoltato alcuni ragazzini presenti durante la festa a Cattolica e sono stati effettuati accertamenti clinici sull'adolescente.

La presunta vittima ha ricordi confusi: aveva bevuto molto alla festa – La quattordicenne avrebbe riferito di aver bevuto molti alcolici durante la festa e di avere per questo dei ricordi confusi su quanto accaduto. Ricorda però che a un certo punto si sarebbe appartata con un coetaneo e teme di aver subito abusi. Quando è tornata a casa si è confidata con la madre dicendo appunto che forse era stata violentata. La Squadra Mobile riminese ha provveduto immediatamente a segnalare il caso del presunto stupro alla procura minorile di Bologna. La ragazzina avrebbe fornito un identikit preciso del presunto violentatore che sarebbe come lei molto giovane e suo amico. Gli inquirenti, che hanno sentito a lungo la ragazza e potrebbero aver identificato il presunto aggressore, si muovono con molta cautela e riserbo.