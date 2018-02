Tanto si è discusso della candidatura di Pierferdinando Casini a Bologna, ma a quanto pare il capoluogo emiliano ha ben accolto il candidato della lista Civica Popolare di Beatrice Lorenzin, nonostante il curriculum non propriamente di sinistra. "La mia candidatura a Bologna suscita grandissimo interesse giornalistico che capisco, ma è assolutamente pacifica girando per Bologna. Sto facendo una bella campagna elettorale. Certo, incontro un sacco di gente che in passato era divisa da me in questa città, ma guardi che è il mondo che nel frattempo è cambiato. Ho ricevuto un'accoglienza affettuosissima, sono rimasto dentro a fare selfie con tutti i dirigenti del partito. Sono uscito e il giorno dopo ho letto sul giornale: ‘Nell'imbarazzo generale arriva Casini'. Se quello è l'imbarazzo generale io sono tranquillo e sereno", ha dichiarato Casini ai microfoni di Radio24.

"Qui sono nella mia città e sono perfettamente a mio agio, mi conoscono tutti e le assicuro che sono pronto allo scherzo: loro prendono in giro me e io prendo in giro loro, nessun problema davvero. Questo famigerato ‘problema-Casini' è una costruzione mediatica che non esiste tra la gente ma solo sui media", ha commentato ulteriormente il candidato di Civica Popolare nell'ambito di un'intervista rilasciata a Il Dubbio.

"Capisco che la polemica è ghiotta e anche il fascino del gossip descrittivo. Il problema, al netto di ciò che si dice sui giornali, è che la realtà è molto diversa e non ha nulla a che vedere con me. Per dirla in breve, mi trovo nel crocicchio di un rapporto tesissimo tra il Pd e i fuoriusciti dal Pd e intorno a me si e' sviluppato un dibattito del tutto paradossale", ha proseguito Casini.