I carabinieri della Compagnia di Carpi (Modena) hanno lanciato un appello dopo la scomparsa di una donna di cinquantatré anni residente in città. Si tratta di una signora nata in Romania che nella serata di martedì 30 aprile sarebbe andata via di casa a bordo di una auto Fiat 600 di colore rosso. La donna, Silvia Ceornodolea il suo nome, ha lasciato un biglietto a sua figlia nel quale avrebbe scritto in maniera chiara di non voler più tornare a casa. A chiedere aiuto è stata la stessa figlia della donna. La Prefettura di Modena ha subito attivato le ricerche sul territorio e autorizzato la diffusione della foto della cinquantatreenne. Secondo quanto riportato dai quotidiani locali, c'è il timore che la donna possa compiere gesti inconsulti.

L’appello diffuso dai carabinieri di Carpi – “Silvia Ceornodolea, nata in Romania il 23.1.1966, residente a Carpi (Modena). Stasera si è allontanata da casa a bordo di una Fiat 600 di colore rosso targata BZ074XS, col chiaro intento di non farvi più ritorno. Nel senso, ha recapitato un eloquente manoscritto alla figlia. Vogliate cortesemente invitare la cittadinanza a fornire qualsiasi informazione al riguardo telefonando al Comando Compagnia CC di Carpi allo 059.6227600 o al 112”, recita il comunicato diffuso dai carabinieri di Carpi. In queste ore in tanti stanno condividendo la foto della signora e l'appello dei carabinieri anche sui social.