Drammatico incidente questa mattina intorno alle 9 e 15 all'interno della galleria del San Gottardo. Stando a quanto ricostruito dalla polizia svizzera un veicolo pesante con semirimorchio che viaggiava verso nord ha perso una ruota a due chilometri da Göschenen, in territorio urano. Lo pneumatico è andato dapprima a colpire un autobus che procedeva sulla corsia opposta, per poi rimbalzare nuovamente sulla precedente corsia, scagliandosi contro il parabrezza di un'automobile e ferendone mortalmente il conducente.

L’uomo è morto sul posto, mentre le altre persone coinvolte non hanno riportato ferite, anche se è stato attivato il sostegno del CareTeam Tre Valli Soccorso. Il tunnel del San Gottardo rimarrà chiusa almeno fino alle 14 di oggi per consentire le operazioni di sgombero e messa in sicurezza della carreggiata e condurre i rilievi del caso. Al momento si registrano già cinque chilometri di colonna ad entrambi i portali.