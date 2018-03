Quando sono state scrutinate le schede di quasi tutte le sezioni elettorali il ministero dell’Interno ha comunicato la suddivisione dei seggi alla Camera: finora sono stati assegnati 607 su un totale di 630 (manca ancora la Valle d’Aosta e qualche singolo collegio). Il MoVimento 5 Stelle è nettamente il primo gruppo a Montecitorio, ma la coalizione che ha raccolto più seggi rimane quella del centrodestra formata da Lega, Forza Italia, Fratelli d’Italia e Noi con l’Italia-Udc.

Per quanto riguarda il MoVimento 5 Stelle, i pentastellati sono nettamente il primo gruppo a Montecitorio con 133 deputati eletti al proporzionale e 88 all’uninominale, per un totale di 221 seggi. Oltre ai ‘big’ eletti negli uninominali come Luigi Di Maio, Roberto Fico, Paola Taverna, ma anche coloro che sono stati indicati come futuri ministri M5s (Fioramonti, Del Re e Coltorti), ci sono anche una serie di candidati che entreranno in Parlamento grazie ai listini plurinominali: è il caso di Manlio Di Stefano, Giulia Sarti, Alfonso Bonafede, Federica Daga, Carlo Sibilia, Giulia Grillo.

La coalizione di centrodestra mette insieme, in totale, 260 deputati. Un numero ben lontano dalla maggioranza assoluta (mancano più di 55 seggi) ma che gli permette comunque di essere la forza politica, se coesa, più forte alla Camera. Il centrodestra conquista 109 collegi uninominali, a cui si aggiungono i 73 seggi della Lega, i 59 di Forza Italia e i 19 di Fratelli d’Italia. Tra gli eletti troviamo: per la Lega (che ha conquistato seggi anche in Calabria, Basilicata, Campania, Puglia e Sicilia) Giorgetti, Fedriga e Saltamartini; per Forza Italia vengono eletti personaggi noti come Gelmini, Sgarbi, Polverini, Bergamini, Calabria e Carfagna. Fratelli d’Italia conferma a Montecitorio Fabio Rampelli ed elegge Guido Crosetto.

Il centrosinistra avrà in totale 112 deputati. Grazie ai voti ottenuti al proporzionale, 86 andranno al Pd. Tra questi ci sono molti volti noti: Marco Minniti, Dario Franceschini, Matteo Orfini, Andrea Orlando, Maurizia Martina, Lucia Annibali, Emanuele Fiano, Lorenzo Guerini, Ettore Rosato, Debora Serracchiani, Piero Fassino, Paola De Micheli, Paolo Siani, Francesco Boccia. Due seggi vanno anche a Svp, nessuno invece per +Europa, Civica Popolare e Insieme, anche se alcuni esponenti di queste forze politiche (come Beatrice Lorenzin e Riccardo Magi) sono stati eletti nei collegi uninominali. In totale il centrosinistra ha vinto in 24 collegi uninominali alla Camera, con affermazioni di Maria Elena Boschi, Marianna Madia, Paolo Gentiloni, Roberto Giachetti e Luca Lotti.

Infine, capitolo a parte per Liberi e Uguali: la formazione di sinistra sarà la forza meno rappresentata in Parlamento con solamente 14 deputati, eletti tutti nel listino proporzionale, non avendo conquistato alcun collegio uninominale. Vengono quindi ripescati nomi come Laura Boldrini, Pier Luigi Bersani, Nicola Fratoianni, Roberto Speranza e Stefano Fassina. Nulla da fare, invece, per il leader di Possibile Pippo Civati.

I seggi al Senato: centrodestra a 135, M5s a 112.

Escludendo i dati relativi alla circoscrizione Valle d'Aosta, sono stati assegnati 308 seggi al Senato sulla base dei risultati del voto del 4 marzo. Al centrodestra vanno 135 seggi totali, di cui 37 alla Lega, 33 a Forza Italia e 7 a Fratelli d'Italia assegnati sulla base delle quote proporzionali. Altri 58 seggi il centrodestra li ha conquistati all'uninominale. Il MoVimento 5 Stelle sarà il primo gruppo anche a Palazzo Madama con 112 seggi, di cui 44 derivanti dalle vittorie negli uninominali e 68 dai listini proporzionali. Per il Pd (e i suoi alleati) 56 seggi, di cui 13 agli uninominali e 43 al proporzionale. Infine anche un seggio per Svp e quattro per Liberi e Uguali.