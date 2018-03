Un uomo armato ha preso tre ostaggi in un ospizio di reduci di guerra in California. Lo rendono noto i vigili del fuoco locali parlando di una situazione ancora in corso. La polizia ha isolato l'ospizio di reduci a Yountville, nella contea di Napa, che è l'istituto del genere più grande del Paese e ospita circa 1.000 persone. Le autorità riferiscono che l'uomo è amato con una pistola automatica e che indossa un giubbotto antiproiettile. L'emittente locale KTVU riferisce che gli Swat hanno detto al suo reporter sul posto di stare al riparo perché "il responsabile ha un'arma automatica".

Davanti all'ospizio ci sono una decina di veicoli delle forze dell'ordine. Si ritiene che il sospetto sia stato membro del programma The Pathway Home, dedicato ai veterani militari con trauma emotivo. L'allarme è stato segnalato intorno alle 10:20 locali (19.20 in Italia), spingendo decine di agenti delle forze dell'ordine a stabilire un perimetro attorno all'ospizio. L'ufficio dello sceriffo ha riferito che sono stati sparati più colpi contro gli ufficiali, ma non ci sono notizie di vittime. "Le forze dell'ordine si trovano in questo momento nell'ospizio dei veterani di Yountville subito dopo le notizie sugli spari. La sicurezza dei nostri residenti, dei lavoratori e della comunità è la nostra massima priorità. Abbiamo attivato il nostro protocollo di risposta alle emergenze e stiamo collaborando con le forze dell'ordine", si legge in una dichiarazione ufficiale della stessa struttura.