È di una donna il corpo trovato rannicchiato in una valigia abbandonata nelle campagne di Alice Castello (Vercelli). Sono le prime conclusioni dell'autopsia, disposta dalla procura di Vercelli, sui resti rinvenuti da alcuni cacciatori sotto al cavalcavia della bretella autostradale di Santhià, in zona ‘Sorti'. Secondo quanto accertato dal medico legale, Cristina Cattaneo, al quale è stato affidato l'incarico, si tratterebbe di donna tra i 50 e i 60 anni di età.

Il ritrovamento nelle campagne del Vercellese.

Il ritrovamento risale allo scorso 4 novembre, ma il decesso, a giudicare dallo stato di decomposizione dei resti, potrebbe essere avvenuto molto tempo prima, addirittura, in una forbice che va dai sei agli otto mesi prima della scoperta. Ancora sconosciuta la causa della morte, per la quale bisognerà attendere l'esito di tutti gli esami medico legali, tra cui quello sui resti di tessuto rimasti attaccati al cadavere. A un primo esame del corpo non apparvero segni di violenza. Ai Ris di Parma spetta invece il compito di analizzare la valigia che conteneva il corpo. Una perizia merceologica potrebbe indicarne la provenienza, fornendo una traccia utile a risalire a chi ha abbandonato il corpo.

Il confronto con le denunce di scomparsa.

I carabinieri coordinati dal pubblico ministero di Vercelli, Francesco Alvino, a capo delle indagini, stanno ora controllando tutte le denunce di scomparsa sul territorio piemontese, in particolare nella zona compresa tra Torino, Biella e Vercelli, a cavallo della quale si trova il luogo del ritrovamento. A fare la scoperta vicino alla discarica di Alice Castello, sono stati alcuni cacciatori. Non si esclude, tuttavia, l'ipotesi che possa trattarsi di una persona la cui scomparsa non è stata denunciata.