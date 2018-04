Un tunisino di trentatré anni residente a Bolzano – il suo nome è Jamel Methenni – risulta scomparso insieme ai suoi figli, Yesmine di due anni e Yassine di quattro anni. A denunciare la scomparsa dell’uomo e dei suoi figli è stata la moglie, una ragazza italiana di ventotto anni che domenica al rientro dal lavoro ha scoperto che il marito e i bambini non erano in casa e ha notato che mancava anche un borsone con dei vestiti. L’uomo, da quanto emerso, aveva chiesto alla moglie di lasciarlo solo insieme ai figli durante lo scorso fine settimana.

Il cellulare localizzato l'ultima volta nella zona di Verona – Il piano di ricerche nazionale è scattato subito dopo la denuncia presentata dalla donna presso i carabinieri, che hanno diffuso una fotografia che ritrae i minori e il padre degli stessi. Le ricerche sono in corso in tutta Italia. L’uomo è in viaggio con un furgone probabilmente in direzione sud. Il cellulare è stato localizzato per l'ultima volta nella zona di Verona. Le eventuali segnalazioni sono raccolte dalla centrale operativa dei carabinieri di Bolzano, che indaga sulla vicenda. Il numero per segnalare eventuali informazioni utili sul caso è 0471337662.