Trasportavano in ospedale a tutta velocità e a sirene spiegate un paziente che aveva avuto un malore in casa quando all'improvviso la loro ambulanza si è ritrovata lungo la strada un'altra vettura e non è riuscita a frenare in tempo andandosi a schiantare. Alla fine anche per i sanitari a bordo quindi è stato necessario il trasporto in ambulanza al pronto soccorso anche se fortunatamente nessuno è rimasto ferito in maniera grave. È quanto accaduto nella tarda serata di mercoledì a Bologna. L'episodio è avvenuto verso le 22 all’incrocio tra via Toscana e via Parisio e ha coinvolto l'ambulanza della Pubblica Assistenza di Pianoro che stava trasportando una paziente 91enne.

Secondo quanto ricostruito della polizia Municipale del capoluogo emiliano, intervenuta sul posto per i rilievi del caso, il mezzo di soccorso avrebbe attraversato a sirene e lampeggianti accesi il semaforo rosso all'incrocio. Proprio in quel momento una vettura che proveniva da destra e il cui conducente probabilmente non si è accorto in tempo dell'ambulanza si è frapposta sul suo cammino. A quel punto l'impatto è stato inevitabile. Nello schianto sono rimasti feriti sia l’anziana 91enne che era sull’autolettiga diretta in ospedale, sia i due operatori della pubblica assistenza, un uomo di 62 anni e una donna di 36, tutti trasportati con un’altra ambulanza all’ospedale Maggiore di Bologna. L’autista dell'auto, un giovane di 21 anni, invece è rimasto illeso.