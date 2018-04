Tragedia della strada ieri sera verso le 19 e 30 in via delle Lastre, nella zona collinare di Bologna. Lionel Joubaud, popolare chef francese di 50 anni, co-fondatore del frequentatissimo Banco 32 al Mercato delle Erbe, è morto in seguito a un grave incidente stradale. L'uomo stava guidando il suo scooter di grossa cilindrata quando, secondo una prima e ancora sommaria ricostruzione della Polizia Municipale, avrebbe perso il controllo del mezzo nei pressi dell'incrocio con via dei Colli. Lo scooter sarebbe finito a lato della carreggiata e il conducente è stato sbalzato a terra, l'impatto è stato fatale. Nessun altro veicolo è rimasto coinvolto, avrebbe fatto tutto da solo. A chiamare il 118 sono stati i residenti della zona, che hanno visto il 50enne a terra e il suo motociclo sull'asfalto, qualche metro più avanti. Sul posto, poco dopo l'incidente, sono arrivati anche i familiari. I rilievi da parte della polizia municipale sono durati fino a tarda serata.

Lionel Joubaud era arrivato in Italia da più di 20 anni. Si era formato in un istituto alberghiero francese per poi fare esperienza in un ristorante due stelle Michelin parigino. Dopo la "Ville Lumiere" ha viaggiato e lavorato n tutto il mondo ma è stato in Egitto, per l'esattezza al Cairo, che ha conosciuto quella che sarebbe diventata sua moglie, Renata. Prima di aprire Banco 32, per Lionel ci sono altre esperienze tra i fornelli in Italia. Ha infatti lavorato a Castigliencello, in Toscana, e a Milano.