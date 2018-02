Dopo aver firmato il nuovo contratto con gli italiani Berlusconi si definisce il mago Silvio e grazie ai suoi presunti ‘poteri magici' riuscirà a introdurre la flat tax in Italia in caso di vittoria del centrodestra alle elezioni del 4 marzo: il leader di Forza Italia scherza rispondendo al ministro dell’Economia Pier Carlo Padoan sulla flat tax. Ospite di Tagadà su La7, Berlusconi replica a Padoan che ritiene necessaria la bacchetta magica per introdurre la flat tax: “Io la bacchetta magica ce l’ho e invece della fata Turchina sono il mago Silvio”.

Berlusconi è certo di poter applicare da subito la flat tax: “Saranno i conti che il governo uscente ci presenterà a dirci se potremo partire dal 23% o da meno. Anche con Salvini si è d’accordo che partiamo dal 23 e poi in corso di legislatura si vedrà se scendere ulteriormente”. Secondo Berlusconi la flat tax servirà per migliorare la crescita, senza cui “non si va da nessuna parte”. “Con la flat tax – aggiunge – non ci sarà più convenienza per quelli che in passato hanno evaso di evadere ancora”.

L’obiettivo del centrodestra è di portare la crescita del Pil al 3% perché – spiega ancora il leader di Forza Italia – “solo dopo il 2% si creeranno posti di lavoro”. Intanto Berlusconi è certo che il centrodestra ha già vinto: “I sondaggi lo dicono. Mai sentito gli italiani così vicini e riguardosi nei mei confronti. Il mio obiettivo principale era non far andare al potere il Movimento Cinque Stelle. Noi siamo al 40%, siamo la maggioranza. In questi quindici giorni non può cambiare niente”.

Intanto Berlusconi rivendica il successo che sta riscuotendo Forza Italia da quando lui è personalmente sceso in campo: “Ho portato Fi dal 13% al 18%: sono i cinque punti che hanno consentito alla coalizione di centrodestra di avere il 40% che consentirà di avere la maggioranza per governare sia alla Camera che al Senato”. E in caso di reale vittoria elettorale il presidente forzista promette di eliminare il bonus verde e computer e deciderà se mantenere o meno gli 80 euro introdotti dal governo Renzi.

Per quanto riguarda le coperture del programma del centrodestra, Berlusconi assicura che la stima più alta è di 100 miliardi mentre la coalizione avrebbe già trovato “270 miliardi di coperture possibili, di cui 175 sono le tax expenditures”. Berlusconi parla anche di alcuni importanti esponenti: “Gentiloni è avveduto e gentile, Calenda è capace, Draghi è un fuoriclasse”. Ma non si sbilancia sul premier che potrebbe essere indicato da Forza Italia: “Ho un patto di riservatezza, lo dirò solo quando la persona in questione mi dirà che posso: deve risolvere alcune questioni. L'unica certezza è che è un uomo”.