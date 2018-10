Dopo il caso dei cornetti Bauli, il Ministero della salute ha pubblicato sul proprio sito una nuovo richiamo di prodotti alimentari a causa del rischio di salmonella. Questa volta il ritiro dagli scaffali dei negozi riguarda alcune barrette proteiche a marchio +Watt per le quali è stato disposto il richiamo a seguito di alcuni controlli a campione che hanno evidenziato un rischio microbiologico. Nel dettaglio, l'avviso di richiamo diffuso dal Ministero interessa un singolo lotto delle barrette proteiche Protein+ White 31% gluten-free al gusto di Crema-Limone. Si tratta di prodotti venduti in confezioni da 40 grammi, con il numero di lotto 770317 e scadenza o termine minimo di conservazione fissato al mese di gennaio 2019.

Le barrette proteiche richiamate sono state prodotte dall’azienda Nutravant, nello stabilimento di via Baione, nella zona industriale di Monopoli, nella città metropolitana di Bari. Come segnala la stessa azienda il ritiro dell'intero lotto è avvenuto in via precauzionale a seguito del riscontrata presenza di Salmonella spp in alcuni campioni analizzati del prodotto in oggetto. Come sempre i consumatori che avessero già acquistato il prodotto oggetto del richiamo dai mercati è invitato a non consumarlo e a riportarlo invece al punto vendita di acquisto.