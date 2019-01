Sta assumendo i contorni di un vero e proprio giallo quanto accaduto nelle scorse ore a Gravina di Puglia, nella città metropolitana di Bari. Un giovane di 23 anni, uscito di casa per la solita corsa mattutina che faceva sempre, non è più rientrato ed è stato trovato cadavere poche ore dopo sotto un ponte della zona . La tragedia scoperta mercoledì mattina sotto il ponte Romano a Gravina dove sono intervenuti i vigili del fuoco, i soccorritori del 118 e i carabinieri. A fare scattare le ricerche erano stati i familiari del giovane, allarmati dal fatto che il ragazzo non era tornato a casa al termine della corsa mattutina, dopo la quale sarebbe dovuto andare anche al lavoro.

Allertati i carabinieri, sono scattate le ricerche ma il corpo del 23enne è stato localizzato diverse ore dopo solo grazie al segnale del telefonino. Purtroppo per il giovane però ormai non c'era più nulla da fare. I soccorritori accorsi sul posto dopo il ritrovamento non hanno potuto fare altro che dichiararne il decesso. La prima ispezione cadaverica ha escluso la presenza di evidenti segni di violenza sul corpo del 23enne ma una prima ipotesi è che possa essere caduto proprio dall'alto, da un’altezza di circa 50 metri. A complicare il caso il fatto che il giovane si trovava in una zona dalla quale è difficile cadere se si è vittima di un malore o se si perde l’equilibrio. La salma del giovane è stata messa a disposizione dell'autorità giudiziaria che probabilmente ordinerà un'autopsia. Sul caso al momento indagano i carabinieri.