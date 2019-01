Barbara D'Urso andrà a processo per diffamazione al tribunale di Ivrea. La famosa conduttrice televisiva è imputata insieme ai giornalisti Alessandro Cracco e Alessandro Banfi per aver mandato in onda il 2 marzo 2016 nel corso della trasmissione "Pomeriggio 5" un servizio sulle presunte relazioni amorose di Gabriele Defilippi, autore dell'omicidio della professoressa Gloria Rosboch. La D'Urso dovrà presentarsi il prossimo 14 maggio nell'aula del tribunale eporediese, così come stabilito dal giudice Angela Rizzo, che ha respinto le richieste dei legali della conduttrice di spostare il processo per competenza ai colleghi di Milano. A denunciare il programma di Canale 5 è stata una donna residente in Canavese che si è costituta parte civile.

Nel servizio in questione quest'ultima sarebbe stata annoverata tra le amanti di Defilippi, e sarebbe anche stata accusata di aver avvicinato il ragazzo al consumo di sostanze stupefacenti. Gloria Rosboch, insegnante 49enne, fu uccisa a Castellamonte, comune a pochi passi da Torino, nel gennaio del 2016 dal suo ex alunno, Gabriele Defilippi, all'epoca dei fatti 22enne. Il ragazzo la convinse a consegnargli 187mila euro in cambio della promessa di una nuova vita insieme in Costa Azzurra. Quando la donna si rese conto della truffa chiese la restituzione della somma e presentò una denuncia ai carabinieri. Ma ormai era troppo tardi: l'assassino prima la fece sparire, poi dopo qualche giorno fu ritrovato il suo corpo senza vita in una cisterna. L'autopsia ha successivamente confermato il decesso per strangolamento.