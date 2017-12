Il primo gennaio del 2018 verrà ricordato dagli italiani per tutti i rincari in arrivo: sulle bollette, sulla spesa e come annunciato anche sui pedaggi autostradali. Tutti i principali tratti autostradali italiani vedranno un rialzo dei prezzi che varia in base alle diverse zone e ai tratti di competenza. Per quanto riguarda Autostrade per l’Italia, che copre gran parte della rete, l’aumento sarà dell’1,51%. L'innalzamento dei prezzi deriva dai dati aggiornati sull’inflazione reale e dalle coperture dei nuovi investimenti effettuati sulla rete.

Per quanto riguarda il Nord Italia, la società di riferimento è quella del gruppo Sias, operante nel Nord Ovest. In questo caso l’aumento sarà parti al 3,02%. Questo dato riguarda: l’A4 Torino-Milano, l’A21 Torino-Piacenza, la Sestri Levante-Livorno, la Viareggio-Lucca, la Fornola-La Spezia, la Savona-Ventimiglia, l’Autocamionale della Cisa (La Spezia-Parma), S.A.V. (Quincinetto-Aosta), Ats (Torino-Savona), l’Asti-Cuneo, la tangenziale di Torino, la Torino-Quincinetto, la Ivrea-Santhià, la Torino-Pinerolo, il Traforo del Frejus, la Torino-Bardonecchia, la Tangenziale esterna di Milano, il Traforo del Gran San Bernardo e la Brescia-Bergamo-Milano.

In Veneto l’aumento sarà leggermente inferiore, attestandosi all’1,88% sui pedaggi riguardanti le Autovie Venete. Molto più ingente è invece l’adeguamento riguardante il Sud Italia. I tratti di competenza di Autostrade Meridionali faranno registrare un aumento del 5,98% delle tariffe da pagare per i pedaggi delle autostrade che fanno riferimento a queste tratte.

Gli aumenti arriveranno fino al 13,9% per alcune tratte, come nel caso della Milano Serravalle. Subito dietro – tra le tratte dove il rincaro è maggiore – c'è la Strada dei Parchi con +12,89%, due euro in più per percorrere i 170 chilometri tra Roma e Teramo. L'aggiornamento dei prezzi, come ricorda il ministero dei Trasporti, riguarda 23 concessionarie autostradali oltre alle tre il cui concedente è Autostrade Lombarde. Nel complesso, l'aumento medio delle tariffe in tutta la rete nazionale è del 2,74%.