in foto: Immagine di repertorio

Disagi in autostrada sulla A13. Il tratto tra Ferrara sud e Bologna Interporto, direzione Bologna, è stato chiuso in seguito a un incidente avvenuto intorno alle 14.30 all'altezza di Bentivoglio e che ha coinvolto diversi mezzi pesanti. Secondo una prima ricostruzione, ci sarebbero stati dei tamponamenti a catena e alcune persone sarebbero rimaste ferite. Secondo le prime informazioni trapelate, un camionista coinvolto nell’incidente sarebbe rimasto incastrato nella cabina della suo camion: per estrarlo è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco. Le sue condizioni fortunatamente non sarebbero gravi. Feriti, sembra sempre in maniera non grave, anche gli altri occupanti dei veicoli coinvolti.

Coda di oltre cinque chilometri – All'interno del tratto autostradale chiuso, il traffico è bloccato con una coda di oltre 5 chilometri. Sul posto sono intervenuti 118, personale di Autostrade per l'Italia, Polizia stradale e Vigili del Fuoco. I veicoli diretti verso Bologna devono uscire obbligatoriamente a Ferrara sud e attraverso la viabilità ordinaria possono rientrare in autostrada a Bologna Interporto.