Zelensky oggi a Roma per la pace in Ucraina: vedrà Mattarella, Papa Francesco e la premier Meloni Il presidente ucraino sarà ricevuto oggi al Quirinale in una Roma blindatissima. Dopo l’incontro – ancora da confermare – con la premier Meloni e il Pontefice, in serata sarà poi in diretta tv a ‘Porta a Porta’

C'è attesa a Roma per l'arrivo del presidente dell'Ucraina, per la prima volta in Italia dall'inizio dell'invasione russa. Volodymyr Zelensky sarà protagonista di una visita lampo per una serie di incontri nella capitale. Sarà ricevuto dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in una giornata che – in attesa di conferme ufficiali – sarà caratterizzata anche dall'incontro con Papa Francesco e dal colloquio con il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Non da quello con Salvini.

Roma blindata per Zelensky

Roma sarà blindata, in campo mille agenti e tiratori scelti sui palazzi del centro storico. La questura della Capitale ha varato un piano sicurezza che prevede la no fly zone e il divieto di sorvolo per i droni. Verranno effettuate una serie di controlli e bonifiche, sottosuolo compreso.

Prima Mattarella, poi la Meloni

Sul programma dettagliato della visita c'è uno stretto riserbo per motivi di sicurezza, ma secondo quanto trapelato il primo incontro di Zelensky sarà con il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani che scorterà il presidente ucraino al Quirinale per un colloquio con Sergio Mattarella.

Poi un pranzo a Palazzo Chigi accompagnato dal ministro degli Esteri Dmytro Kuleba e qui il faccia a faccia con la premier Giorgia Meloni. I due si sono già visti a Kiev il 21 febbraio, e in quell'occasione il premier aveva invitato Zelensky in Italia. La premier dovrebbe offrire aiuti al leader ucraino.

L'incontro con Papa Francesco per la pace in Ucraina

Probabile che solo nel pomeriggio ci sarà l'incontro con Papa Francesco: il Pontefice oggi ha infatti diversi appuntamenti in agenda a partire dalle 9 e l'ultima udienza in tabella è alle 11.30. Nella visita privata in Vaticano si discuterà, insieme a monsignor Gallagher, della missione di pace segreta avviata dalla Santa Sede.

Il Pontefice ha già ricevuto il premier ucraino Denys Shmyhal un paio di settimane fa mentre aveva visto Zelensky, prima della guerra in Ucraina, nel febbraio 2020. Di ritorno dall’Ungheria, il Papa aveva annunciato una missione di pace: "Sono disposto a fare tutto quello che si deve fare" per la pace in Ucraina. "Anche adesso è in corso una missione, ma ancora non è pubblica. Vediamo come. Quando sarà pubblica la dirò", aveva detto.

Staserà il leader ucraino sarà a ‘Porta' a Porta da Vespa

Zelensky concluderà la sua giornata a Roma con un'intervista in diretta tv alla trasmissione Porta a Porta di Bruno Vespa, prima di volare in Germania.

Prima a Berlino per vedere il cancelliere Olaf Scholz e il presidente Frank-Walter Steinmeier, poi ad Aquisgrana per ricevere il premio Carlo Magno.