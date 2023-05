Zelensky a Roma, varato il piano sicurezza: quando è previsto l’arrivo del presidente ucraino L’arrivo di Zelensky a Roma è previsto nella giornata di domani, sabato 13 maggio 2023. Il presidente dovrebbe incontrare papa Francesco in Vaticano, la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

Fra poche ore è prevista una visita lampo del presidente dell'Ucraina, Volodymyr Zelensky, a Roma. In vista del suo arrivo è stato appunto un piano sicurezza in tutta la Capitale, che sarà eseguito da un ingente numero di agenti delle forze dell'ordine.

Quando è previsto l'arrivo di Zelensky a Roma

L'arrivo di Zelensky a Roma è previsto nella giornata di domani, sabato 13 maggio 2023. Il presidente dovrebbe incontrare papa Francesco in Vaticano, la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, accompagnato dal ministro degli Esteri, Antonio Tajani.

Il programma delle visite non è ufficiale per motivi di sicurezza. L'unica cosa certa è che domani alle 18.30 su Rai Uno andrà in onda uno speciale Porta a Porta con ospite proprio il presidente Zelensky, che sarà trasmesso da una località esterna agli studi e per ora segreta. Il presidente ucraino dovrebbe ripartire in serata (domenica o forse già domani) verso la Germania.

Il piano sicurezza: controlli e chiusure stradali

Per garantire la sicurezza del presidente ucraino saranno effettuate bonifiche con unità cinofile e artificieri in tutti i luoghi sensibili. Particolare attenzione verrà dedicata, ovviamente, alle zone del Vaticano e del Quirinale. Verranno anche ispezionate le reti fognarie, i parchi, con la polizia a cavallo, e il fiume Tevere, con la polizia fluviale. Il cielo sarà controllato dagli elicotteri della polizia di Stato. I luoghi che visiterà Zelensky saranno sorvegliati da squadre di tiratori scelti. In campo anche unità antiterrorismo di polizia di Stato e carabinieri.

Controlli serrati anche nelle stazioni ferroviarie, negli aeroporti, sulle principali strade della Capitale e sulle autostrade. Per tutta la durata della presenza del presidente ucraino a Roma sarà prevista una No Fly Zone sulla Capitale e verrà impedito il volo da parte di droni non autorizzati. Presso la sala operativa della Questura di Roma sarà istituita una task force che coordinerà tutte le operazioni.