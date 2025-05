video suggerito

Youssef esce e scompare nel nulla, prefettura diffonde la foto: sparito da 7 giorni a Ferrara Dopo aver avuto l'autorizzazione dei parenti, le autorità hanno diffuso anche pubblicamente la foto del trentatreenne per chiedere collaborazione a tutti i cittadini nella ricerca dello scomparso. Chiunque dovesse avvistare lo scomparso può contattare le forze dell'ordine.

A cura di Antonio Palma

La Prefettura di Ferrara ha diffuso pubblicamente la foto di un uomo di 33 anni scomparso nel nulla da una settimana dopo essere uscito di casa senza farvi più ritorno e senza apparente motivo. Si tratta del 33enne Youssef El Azyzy, cittadino di origini marocchine ma da tempo residente in Italia, nel Ferarese, di cui non si hanno più notizie da mercoledì scorso 7 maggio.

I parenti dell'uomo lo hanno atteso e cercato nei giorni scorsi nei luoghi abituali di ritrovo ma purtroppo invano e alla fine hanno deciso di denunciarne la scomparsa alle forze dell'ordine. Dopo l'allarme e la denuncia di scomparsa dei familiari, la Prefettura di Ferrara ha attivato il protocollo provinciale per le ricerche degli scomparsi e diffuso generalità e foto a tutte le forze dell'ordine per cercare di rintracciarlo.

Dopo aver avuto l'autorizzazione dei parenti, le autorità hanno diffuso anche pubblicamente la foto del trentatreenne per chiedere collaborazione a tutti i cittadini nella ricerca. L'ultima volta in cui è stato visto, Youssef El Azyzy era in strada in località Casumaro, piccola frazione distante 15 km dal comune di Cento, in provincia di Ferrara.

Chiunque dovesse avvistare lo scomparso o avere notizie su suoi spostamenti precedenti o che in qualche modo lo riguardano, può contattare le forze dell'ordine ai consueti numeri di emergenza.