Weekend di caldo rovente sull’Italia, domani 16 città da bollino rosso: le previsioni meteo Primo weekend di agosto di caldo rovente, con temperature fino a 40 gradi. Da domenica, secondo le previsioni meteo, cambia tutto al Nord, poi anche nel resto della penisola.

A cura di Redazione Meteo

Il primo weekend di agosto sarà di caldo rovente, con temperature fino a 40 gradi in diverse zone della penisola. L'anticiclone africano infiamma l'Italia e la colonnina di mercurio salirà in questi giorni fino a raggiungere appunto la soglia dei 40 gradi. Gli esperti meteo spiegano che l'attuale ondata di calore sarà molto intensa, ma durerà meno delle precedenti. Già al termine di questo weekend rovente, infatti, si avvertirà un cambiamento.

Picco del caldo nelle prossime 24-36 ore

In particolare, secondo gli esperti meteo, al Nord avremo un calo delle temperature già domenica, al Centro da lunedì e probabilmente da martedì si abbasseranno le temperature anche al Sud, pure con qualche pioggia sparsa. Il picco del caldo, dunque, arriverà nelle prossime 24-36 ore: attesi picchi di 38-40 gradi soprattutto su Pianura Padana, Toscana, Umbria e Lazio. Già domani qualche primo temporale potrebbe raggiungere le pianure del Nord, specialmente dal pomeriggio verso il Triveneto. Ma la giornata di cambiamento, almeno al Nord, sarà appunto quella di domenica quando dal Nord Europa i temporali dovrebbero raggiungere Alpi e pianure già nella notte.

Previsioni meteo weekend: le città da bollino rosso per il caldo

Nel dettaglio, le previsioni meteo indicano che domani sarà una giornata di sole e caldo al Nord ben oltre la media del periodo, con qualche temporale possibile in pianura. Al Centro: sole e caldo intenso ben oltre la media del periodo. Al Sud: soleggiato e caldo ben oltre la media del periodo. Domani sarà una giornata da bollino rosso in 16 città: Bolzano, Brescia, Campobasso, Firenze, Frosinone, Latina, Milano, Palermo, Perugia, Rieti, Roma, Torino, Trieste, Venezia, Verona, Viterbo. Il bollino rosso corrisponde all'allerta di livello 3, la più alta, ovvero "condizioni di emergenza per le ondate di calore con possibili effetti negativi sulla salute di persone sane e attive e non solo sui sottogruppi a rischio come gli anziani, i bambini molto piccoli e le persone affette da malattie croniche", ricorda il ministero della Salute.

Quando finirà il caldo e arriverà il maltempo

Domenica attesi temporali e crollo termico fino a 10 gradi al Nord, al Centro sole e caldo oltre la media del periodo, possibili temporali verso la Toscana. Al Sud soleggiato e caldo intenso ben oltre la media del periodo.