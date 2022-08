Meteo, oggi il picco del caldo: dove sono attesi 40 gradi e quando e dove arriveranno i temporali Le previsioni meteo indicano caldo record fino a sabato, da domenica possibili temporali al Nord. Atteso un graduale cedimento dell’alta pressione nella nuova settimana e frequenti acquazzoni pomeridiani.

A cura di Redazione Meteo

Fiammata africana sull’Italia. In queste ore sulla penisola è previsto un caldo rovente, con punte di 38-40 gradi. Secondo le previsioni meteo le prossime ore vedranno l'ulteriore espansione di un cuneo di alta pressione nordafricana (con temperature fino a 12 gradi superiori alle medie del periodo) lungo un asse sudovest-nordest. L’ondata di calore interesserà soprattutto Francia, Germania e regioni alpine mentre in Italia resterà fino a sabato in estensione graduale dal centro-nord verso il Sud. Previste temperature fino a 38-39 gradi per Firenze, Roma, Bologna e Milano, fino a 40 gradi nelle zone interne della Sardegna.

Le previsioni meteo del weekend

Ma questa fiammata africana non durerà molto. All’orizzonte, infatti, si intravede uno spiraglio di fresco. A partire da domenica 7 agosto l’anticiclone africano potrebbe perdere potenza e lasciare spazio a temporali e veloci rinfrescate a partire dalle regioni settentrionali. Potrebbe esserci un calo delle temperature massime anche di 7-8 gradi.

Calo delle temperature e temporali la prossima settimana

Anche la prossima settimana secondo gli esperti meteo saranno protagonisti temporali e calo delle temperature che questa volta riguarderanno quasi tutto il Paese, soprattutto nel pomeriggio con un clima più sopportabile per alcuni giorni. Con l'arrivo di piogge, temporali e vento viene segnalato il rischio di qualche fenomeno violento a causa dell'eccessivo calore accumulato negli ultimi giorni. La prossima settimana attesi in particolare rovesci dalle Alpi alla Sicilia, in un contesto più tardo-primaverile che estivo secondo gli esperti meteo. Se al mattino avremo il sole, possibili nel pomeriggio acquazzoni a macchia di leopardo. Il calo delle temperature sarà più evidente tra martedì 9 e mercoledì 10 agosto.