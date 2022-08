Nuova ondata di caldo a inizio agosto con temperature record, quanto durerà: le previsioni meteo Una nuova ondata di caldo africano si affermerà con sempre più vigore sull’Italia. In alcune zone il termometro raggiungerà di nuovo i 38-40 gradi.

A cura di Redazione Meteo

La tregua dal caldo sta ormai per finire. La prima settimana di agosto appena iniziata sarà infatti caratterizzata da una nuova ondata di caldo africano portata dall’anticiclone che si affermerà con sempre più vigore sull’Italia. Già oggi, lunedì primo agosto, fa più caldo ma le temperature stenteranno a salire sensibilmente in quanto soffieranno venti settentrionali che limiteranno l’escalation. La vera escalation, invece, arriverà mercoledì 3 agosto secondo gli esperti meteo: i prossimi giorni di caldo record sulla penisola saranno quelli da giovedì a domenica.

Previsioni meteo agosto, caldo e bel tempo per la prima settimana

Per quanto riguarda le previsioni meteo della settimana un quadro arriva da Antonio Sanò, direttore e fondatore del sito www.iLMeteo.it: addio maltempo e temporali, i prossimi sette giorni trascorreranno con condizioni di bel tempo su quasi tutte le regioni. La tendenza parla di un anticiclone africano sempre più forte, con temperature che raggiungeranno i 38-40°C al Centro-Nord. L’anticiclone africano raggiungerà prima le regioni centrali, quindi quelle settentrionali e infine le meridionali.

Dove farà più caldo: temperature fino a 40 gradi

Le temperature inizieranno a essere subito roventi al Centro con 35-36°C attesi a Firenze, Roma e Terni, successivamente avremo questi valori anche al Nord come a Milano, Bologna, Mantova, Padova. Da metà settimana in poi si avrà un ulteriore aumento termico: attesi 38°C a Firenze, Roma, Bologna, Milano, Padova, 39°C a Pavia, Terni, e anche picchi di 40°C sulle zone interne della Sardegna. Al Sud valori così si prevedono solo nelle zone interne della Sicilia.

Quando finirà la nuova ondata di caldo record

Quanto durerà questa nuova ondata di caldo record? Questa fiammata africana secondo gli esperti meteo potrebbe attenuarsi nel prossimo weekend quando l’anticiclone africano potrebbe subire un nuovo attacco dal Nord Europa. "Si conferma anche ad agosto la tendenza ad avere temperature che potranno essere superiori alle medie attese per il periodo. Non così tanto come è stato finora, ma comunque tanto. Poi dopo Ferragosto potranno essere più frequenti gli eventi temporaleschi ma questo è naturale visto che a quel punto andremo verso la parte terminale della stagione estiva", così a Fanpage.it Guido Guidi, Meteorologo e tenente colonnello dell'Aeronautica Militare.